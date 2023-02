Una Inteligencia Artificial diseñó zapatillas Puma sobre películas como Harry Potter, Jurassic Park y más

Hemos visto a grandes magos del fútbol mundial utilizar zapatillas Puma: desde Pelé hasta Diego Maradona, Johan Cruyff, Mario Kempes, Neymar y Luis Suárez. Pero también hay magos del cine, como Harry Potter, que inspiraron extraordinarios diseños. Estos, producidos por una Inteligencia Artificial.

Midjourney lo vuelve a hacer, gracias al interés de Paul Parsons. Lo conocemos por sus creaciones de zapatillas de fútbol de Marvel y DC, entre otras genialidades. Pero ahora se basa en películas taquilleras como Harry Potter, Jurassic Park, Transformers y The Lord of the Rings, entre otras.

Definido como un laboratorio independiente de investigación, Midjourney produjo el programa de Inteligencia Artificial de su mismo nombre. Con él, los usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales.

Sigue los pasos de Dall-e (OpenAI) y Stable Diffusion.

No obstante, Midjourney es sin duda el más popular entre los programas de Inteligencia Artificial para diseños.

Así son las zapatillas de fútbol Puma creadas por la Inteligencia Artificial Midjourney

Paul Parsons es un diseñador que realiza conceptos con la Inteligencia Artificial Midjourney, publicándolos en su cuenta de Instagram (jed.ai.master). Con apenas 59 posts, ya posee 130 mil seguidores.

La publicación de las zapatillas, que forma parte de una serie, tiene casi 16 mil Me Gusta. Para que la IA creara los modelos, Parsons ingresó las descripciones, jugando con colores y elementos evocativos de cada película.

Zapatillas Puma diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney Cazadores del Arca Perdida

Destaca un color rojo oscuro con dorado para la iteración de Harry Potter; un plateado con azul y rojo impactante para el de Transformers; uno verde con amarillo y rojo tan salvaje como los dinosaurios de Jurassic Park y otro rojo y negro inspirado en Spider-Man: Into the Spider-verse.

El Padrino, Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, y Avatar fueron otras de las películas homenajeadas.

Te mostramos a continuación todos los modelos de zapatillas Puma que se basan en películas taquilleras, creados por la Inteligencia Artificial Midjourney y el diseñador Paul Parsons.

Zapatillas Puma diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney The Lord of The Rings

Zapatillas Puma diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney Mad Max

Zapatillas Puma diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney Spider-Man into the Spider-verse

Zapatillas Puma diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney Harry Potter

Zapatillas Puma diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney El Padrino

Zapatillas Puma diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney Jurassic Park

Zapatillas Puma diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney Transformers