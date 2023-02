Adidas NMD S1 MAHBS: así es el nuevo modelo de Pharrell, inspirado en el bienestar

Pharrell y sus colaboraciones con Adidas suman mucho en cuanto al estilo de vida natural, sencillo, positivo. Es por ello que, con la marca Humanrace como bandera, lanza un nuevo modelo de zapatillas: Adidas NMD S1 MAHBS.

Nacido como Pharrell Lanscilo Williams, este rapero, compositor y productor discográfico se convirtió en uno de los referentes de la música componiendo temas como Get Lucky y Lose Yourself to Dance para Daft Punk, además de su extraordinario hit Happy y el éxito Blurred Lines, con Robin Thicke.

El norteamericano, de 49 años (!), comenzó sus colaboraciones con Adidas en 2015: para julio de 2016 salieron a la venta las Adidas NMD Hu, con el objetivo de “explorar la humanidad y celebrar la diversidad en todo el mundo”.

Desde entonces, la producción de zapatillas de Pharrell ha ido en aumento. Y en enero de 2023 llegan a las tiendas las Adidas NMD S1 MAHBS.

Así son las zapatillas Adidas NMD S1 MAHBS de Pharrel Williams

¿Cuál es el origen de este nuevo apodo? Lo explica el cantante, citado por Sneaker News.

“MAHBS representa otra oportunidad para ser la expresión de un grupo de humanos, una mafia. Pero queremos tomar estas expresiones y apropiarnos de ellas para bien. Propaganda positiva, por así decirlo”, indicó Pharrell.

“Es un híbrido de innovación y trabajo para hacer las cosas, para inspirar”, agrega. “Y cuando ves la marca Humanrace, no es solo para hacerte saber que es propiedad de esta marca. Es un guiño a nuestra intención en torno al futuro del bienestar”.

La silueta trabaja con una construcción aerodinámica en la parte superior, de color blanco hueso. Mientras que los cordones adyacentes están revestidos con un acabado más claro y gris, que complementa al de la lengüeta y el cuello.

Los azules profundos resaltan tanto el logo de Humanrace como el espectacular talón pintado con spray.

Las zapatillas Adidas NMD S1 MAHBS se encuentran a la venta desde esta semana, a través del portal de Adidas, Humanrace y tiendas minoristas seleccionadas. Su precio: 230 dólares.