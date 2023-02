Nike subasta zapatillas 23 Air Jordan 13 en homenaje a The Notorious B.I.G.: así se realiza el evento

Figura popular en el reino del rap y la música en general, The Notorious B.I.G. será homenajeado por Nike con una subasta de 23 zapatillas Air Jordan 13. Es parte de las celebraciones del #JordanYear, jugando con el 2023 y el número clásico de Michael Jordan.

Christopher George Latore Wallace, también conocido como The Notorious B.I.G., Biggie Smalls o Biggie, murió tiroteado en Los Ángeles en 1997, cuando se encontraba en la cúspide de su carrera. Se dice que fue en venganza por el asesinato de su rival, Tupac Shakur, seis meses antes en Las Vegas.

Ambas muertes convirtieron en leyendas a los dos raperos.

Nike se enfocará en Biggie con su subasta, que finalizará el 3 de febrero. Pero, ¿en qué consiste el evento? ¿Y cómo son las zapatillas en puja?

Así son las Air Jordan 13 en homenaje a The Notorious B.I.G.

Nike se asoció con la Christopher Wallace Memorial Foundation para el evento, donde se venderán a los mejores postores 23 pares de las Air Jordan 13 The Notorious B.I.G.

“Este modelo Air Jordan 13 ha sido reinterpretado para celebrar el legado de The Notorious B.I.G., alguien que alcanzó las estrellas, tuvo los sueños más audaces, con la ética de trabajo para respaldarlo”. Son palabras de Reggie Saunders, vicepresidente de marketing de entretenimiento de la Jordan Brand, citado por Sneaker News.

Las zapatillas cuentan con un patrón clásico de rojo y negro, siguiendo los colores característicos de Chicago Bulls, pero destacan por contar con la silueta del rapero en la lengüeta.

El modelo tiene también dos frases características de Biggie: “It was all a dream” y “If you don’t know, now yo know”, del hit Juicy, de 1994.

La encargada de la subasta es la casa Sotheby’s, con ofertas desde un dólar. Se estima que las zapatillas pueden alcanzar entre los 2.300 y 5.200 dólares.

Las ganancias de la asociación serán a beneficio de la Christopher Wallace Memorial Foundation, que tiene “como objetivo empoderar a los jóvenes del centro de la ciudad con instrumentos educativos de aprendizaje, patrocinios, subvenciones y programas y campañas de tutoría basados en la comunidad”.

El lema de la fundación: “Piensa en grande, libros en lugar de armas”.