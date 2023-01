Bukayo Saka toma impulso con sus nuevas zapatillas, las New Balance Furon v7 Signature

El momento que está pasando el inglés Bukayo Saka es brillante. Viene de destacar en el Mundial de Qatar 2022 y es una de las figuras del Arsenal, líder de la Premier League. Además, lanzó este año sus Bukayo Saka x New Balance Furon v7 Signature.

Y todo con apenas 21 años de edad.

Nacido en Ealing, Londres, Bukayo Saka es descendiente de nigerianos. Su vida constituye una de esas historias de superación que el fútbol ofrece, naciendo en una comunidad de inmigrantes y dando pasos agigantados gracias al deporte.

Pero no todo ha sido color de rosa para el atacante. En 2021 fue uno de los cobradores de Inglaterra en la tanda de penales de la final de la Eurocopa ante Italia, pero su tiro terminó detenido por el arquero Gigio Donnarumma.

El londinense recibió todo tipo de abusos raciales en redes sociales, y el mundo del fútbol se paró a su lado para protegerlo.

Bukayo Saka New Balance

La vida le sonreiría en 2022, con cada vez mejores desempeños con Arsenal y anotando tres goles en cuatro partidos en el Mundial de Qatar para Inglaterra.

En la actual Premier, donde los Gunners son líderes, tiene ya 7 goles y 7 asistencias en 19 encuentros. Decisivo.

Así son las zapatillas Bukayo Saka x New Balance Furon v7 Signature

Bukayo Saka x New Balance Furon v7 Signature Zapatillas de Bukayo Saka

Ahora hace un aparte para presentar sus Bukayo Saka x New Balance Furon v7 Signature. Su vínculo con la empresa comenzó en 2021, tras una visita a la sede de Boston. “Una vez que fui, me hizo sentir parte de la familia y más conectado con la marca”, contó el delantero, citado por Hypebeast.

“Tuve la oportunidad de probarme las zapatillas Tekela y las Furon. Cuando me probé las Furon, supe que ese era yo”.

La decoración de las Furon v7 cuenta en plateado con las palabras Progreso y Unidad, lema del distrito de Ealing, su localidad natal. Todo está sobre fondo rojo, con otros detalles plateados.

Bukayo Saka x New Balance Furon v7 Signature Zapatillas de Bukayo Saka

Las zapatillas destacan por su comodidad, como indica Saka. “Lo principal es la comodidad. Al mismo tiempo, me gusta que mis botas estén ajustadas, así me siento ágil cuando cambio de dirección en el campo. Me hace rápido”.

El delantero del Arsenal elogia: “Han hecho la bota perfecta, es impactante. La combinación de colores es especial y me encantan las botas atrevidas en la cancha”.

Las zapatillas Bukayo Saka x New Balance Furon v7 Signature están disponibles en el portal de New Balance por cerca de 245 dólares, al cambio desde las libras esterlinas.