Mia Khalifa habla sobre sus zapatillas Nike: “No necesito tener escote para sentirme sexy”

Apartada del mercado porno en el que emergió como una de las figuras más explosivas, Mia Khalifa hoy se enfoca en la industria de la moda. La actriz libanesa, que cumplirá 30 años el próximo 10 de febrero, habló recientemente sobre sus gustos de zapatillas, con Nike como creadora principal.

Mia conversó con Hypebeast para la sección Sole Mates, en Inglaterra, donde reside actualmente.

Su imagen actual, deportiva, sin maquillaje y fresca, contrasta enormemente con la forjada en la década pasada. Hoy se siente feliz, libre y completa.

Incluso reconoce que con sus zapatillas Nike, “no necesito tener escote para sentirme sexy”.

Mia Khalifa Foto Hypebeast

“Cuando tenía 25, 26 años, podía sentirme sexy con cosas más holgadas, con cosas más toscas, tomando riesgos (…) ahora, bonitos pueden ser unos vaqueros holgados que muestran un poco los tobillos, zapatillas deportivas y una camiseta demasiado grande. Ahí es donde encuentro la belleza en la ropa ahora”.

La libanesa reconoce que esto le ha dado “un nuevo tipo de confianza”. “Desde entonces, las cosas que he creado y he buscado, he estado dispuesta a hacer y fotografiar, han hecho sentirme hermosa”.

“Tuve un cambio de mentalidad de lo que necesitaba usar para sentirme hermosa, incluyendo el uso de zapatillas”.

Las zapatillas Nike de Mia Khalifa

Hace poco, Mia compró en un viaje a Estados Unidos dos modelos que la dejaron impactada: la Travis Scott x Nike Air Jordan 1 Low OG Reverse Mocha y la Nike SB What the Dunk.

De esta última iteración habló: “Me encanta el mosaico y me encanta Grateful Dead. Este parche de aquí (señala la puntera) me recuerda a la campiña inglesa”.

Nike SB What the Dunk Zapatillas de Mia Khalifa

“Ni en un millón de años hubiera pensado en vestirme con un par de zapatillas y que hubieran funcionado tan bien. Realmente me sorprendió lo mucho que terminé lográndolo cuando las compré”.

“Normalmente”, reconoce Mia Khalifa, “habría invertido en un reloj, una obra de arte o una escultura. Ahora, tengo engranajes en mi cabeza rechinando y haciéndome pensar que no es tan descabellado invertir en otro par de zapatillas que usaría hasta la muerte. Quiero hacer crecer mi colección”.

En el mundo de la moda

Mia Khalifa Kenzo

En la actualidad, Mia Khalifa se hace un espacio en la moda, asistiendo a desfiles, compartiendo en la Semana de la Moda de París y apareciendo en portadas de revistas y editoriales.

“Se trata de exponerme y dar el salto para hacer algo con lo que no me siento necesariamente cómoda”, reconoció. Su objetivo es salir de la zona de confort. “Solo puedo esperar que vaya más allá”.