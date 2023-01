New Balance 2002R Nightwatch Green: son zapatillas, pero con bolsillos protectores

New Balance Logo

La empresa norteamericana New Balance recupera una idea aplicada en años anteriores: zapatillas que utilizan bolsillos protectores. Así son las New Balance 2002R Nightwatch Green, que sirven no solo para caminar, sino para llevar cosas.

Claro, aunque sea una idea atractiva, tener una bolsa con monedas o llaves en los pies debe ser algo desgastante, tanto en peso como por el sonido poco sutil. Pero también puede llevarse algo que no suene tanto, así que tengamos mente amplia.

New Balance 2002R Nightwatch Green New Balance 2002R Nightwatch Green

Según explica Sneaker News, es una actualización del modelo OG Dad con un espacio para guardar cosas. Las zapatillas New Balance 2002R Nightwatch Green se lanzarán en una fecha a determinar en 2023, desconociéndose además el precio.

Pero veamos las características más destacadas, más allá del bolsillo, de las New Balance 2002R Nightwatch Green.

Así son las New Balance 2002R Nightwatch Green, útiles por todos lados

Estas zapatillas utilizan una base dominante de tono neutro, con una malla blanca nítida que se combina con superposiciones de cuero recubierto de Sea Salt. Color blanco, pero en distintas tonalidades.

Los cordones de los sneakers de New Balance también son blancos.

Su unidad de suela está tratada en negro azabache, con la base de la marca 2002R y el talón gris curado, además de una muestra contrastante del verde que le da el nombre a la iteración, tanto en el forro del calcetín como en la lengüeta.

New Balance 2002R Nightwatch Green New Balance 2002R Nightwatch Green

A media parte del pie se ubican los logotipos N de New Balance, con borde verde y negro y fondo blanco.

Finalmente, la unidad de suela utiliza tecnología N-ERGY, para mayor comodidad del usuario bajo sus pies.

El útil bolsillo, en color blanco por el frente con verde en la parte posterior, tiene el nombre New Balance y un cierre de color blanco, para evitar que se salgan las cosas de su interior.