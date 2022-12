New Balance rinde tributo a China con cuatro modelos para el Año Nuevo Lunar

New Balance Año Nuevo Lunar 2023 New Balance Año Nuevo Lunar 2023

El Año Nuevo Lunar es una de las celebraciones más difundidas en el mundo, con millones y millones de ciudadanos de China compartiendo en familia, tanto en cenas como con fuegos artificiales. New Balance dedica a la fecha cuatro modelos de zapatillas, que se venden desde esta semana: son las Lunar New Year.

Los festejos ocurren el 22 de enero de 2023, correspondiendo este año al del Conejo, símbolo de la afabilidad y la sabiduría. Pero New Balance se adelanta para que puedas vincularte con más tiempo a la alegría de la jornada.

Como explica el portal especializado Sneaker News, las iteraciones utilizadas son la New Balance 550, New Balance 2002R, New Balance 90/60 y New Balance 574, con distintas combinaciones de colores.

“Cuatro siluetas nacen para un total de ocho pares de zapatillas, con tonos neutros, que expresan el valioso tiempo que se pasa con la familia y los amigos durante las vacaciones”, señala la página especializada.

Estos son los modelos de zapatillas New Balance Año Nuevo Lunar (Lunar New Year)

Así llegan los ocho pares de zapatillas, divididos en cuatro iteraciones distintas:

New Balance 550 New Balance 550

New Balance 550, con la parte superior revestida en beige y crema, con cordones opuestos y estructuras de suela.

New Balance 2002R New Balance 2002R

Las zapatillas New Balance 2002R, en sobrios estilos Off-White/Deep Garnet Red y Chocolate Brown /Grey, pero también con un modelo “arruinado” en color gris.

New Balance 574 New Balance 574

New Balance 574, con tono burdeos oscuro, combinada con tono crema claro.

New Balance 90 60 New Balance 90 60

El New Balance 90/60, con tono crema claro, utilizando una estética simplificada.

Desde el 30 de diciembre de 2022 se están vendiendo las zapatillas New Balance conmemorativas del Año Nuevo Lunar de China con variados precios, que van desde los 130 dólares hasta los 170 dólares.

Puedes encontrar mayores detalles sobre ellas en la página oficial de New Balance, donde se encuentran a la venta, además de tiendas minoristas seleccionadas.