Après-Ski, Adidas y Gucci lanzan uno de los modelos más caros de botas para el inicio de 2023

Gucci es sinónimo de lujo, mientras que Adidas… bueno, es el calzado por excelencia nacido en Europa. Ambas compañías protagonizan una nueva colaboración, las botas Après-Ski, disponibles para la temporada de invierno en el Viejo Continente.

Son cuatro modelos los lanzados por Gucci y Adidas, todos con combinaciones extravagantes de colores, con el diseño característico de Alessandro Michele.

Alessandro Michele Alessandro Michele (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Este diseñador de moda nacido en Roma, Italia (1972) se formó en la Accademia di Costume e di Moda Romana, trabajando con Tom Ford y Gucci. Según Vogue, con la casa italiana está desde 2002, llegando a ser adjunto a la dirección casi una década después y, desde 2015, alcanzando la dirección creativa.

“Estoy muy contento porque cada día que voy a trabajar me parece un día nuevo”, es una de sus declaraciones más resaltantes. “Y no me importa lo que pueda pasar mañana. Es increíblemente bonito trabajar en Gucci porque puedo transmitir mi pasión, y me lo estoy pasando muy bien”.

En el caso de la colección Après-Ski, son tonos audaces que recuerdan la producción de Adidas en los años 90 y 2000, apuntando a las creaciones invernales.

Así vemos cuatro modelos de la bota en versiones de lienzo técnico multicolor, con toques de neón para resaltar los elementos de senderismo, como apunta Hypebeast.

Así es la colección Gucci x Adidas Après-Ski

Las combinaciones son verde con violeta, negro y blanco; negro con rojo y gris; marrón claro con violeta y gris; y azul con rojo y blanco.

Sus ojales son de metal y sus cordones, de acuerda, con una unidad de suela escalonada con tacos de 52 milímetros. “Es una de las creaciones más salvajes de Gucci x Adidas hasta la fecha”, señala el portal especializado.

También se le suma una etiqueta especial de montaña retro en la lengüeta, con el viejo logo de Adidas con las tres llamas.

¿Cuál es el precio de cada par? Cerca de 1.200 dólares al cambio, desde su equivalente en euros, erigiéndose en uno de los calzados más caros que abre camino en 2023.

La colección puede comprarse tanto en boutiques de todo el mundo como en la página oficial de Gucci.