Qatar 2022: Adidas vs Nike, Messi vs Mbappé, ¿quién ganará el mundial de las zapatillas?

Solo uno puede ser el rey: Argentina vs Francia, Leo Messi vs Kylian Mbappé… Adidas vs Nike. La final del Mundial de Qatar 2022 se juega desde varios frentes, con el de las zapatillas teniendo un peso importantísimo.

Las grandes estrellas de la Albiceleste y les Bleus, compañeros en el PSG, son figuras de las reconocidas marcas Adidas y Nike. Para mayor fuego en la competencia, los dos están a la cabeza de la tabla de goleadores, con cinco tantos cada uno.

¿Qué zapatillas han utilizado Leo Messi y Kylian Mbappé? Vamos a ver en detalle cada modelo.

Leo Messi con las Adidas X Speedportal

En la que sería su última Copa del Mundo, Messi deja su huella con las Adidas X Speedportal, parte del Leyenda Pack.

Este modelo personalizado es de color dorado, completado con detalles celeste, blanco y negro, siguiendo los colores del uniforme argentino.

Leo Messi con las Adidas X Speedportal Leo Messi con las Adidas X Speedportal

Por el lado medio de la bota tiene el estilo de la zapatilla +F50.6 Tunir, y la superficie lateral replica la del X Speedportal en línea.

Entre los detalles resaltantes está el de los nombres de sus hijos Mateo, Ciro y Thiago, y su esposa, Antonela. Y en la parte posterior, tanto el logo de Messi como su número en la Albiceleste, el 10.

Refiriéndonos a sus características tecnológicas, el modelo Adidas X Speedportal usa la placa de suela liviana Speedframe, que brinda una aceleración adicional. También cuenta con tacos multidireccionales que ofrecen mayor agarre y agilidad para los cambios rápidos de dirección.

Kylian Mbappé, con sus Nike Air Zoom Mercurial Superfly

Mbappé, por su parte, va por el desafío del bicampeonato consecutivo para Francia. Los galos quieren unirse a Italia 1934-38 y Brasil 1958-62 como los únicos equipos en lograr dos títulos mundiales en fila.

Figura de Nike, Mbappé usa unas Nike Air Zoom Mercurial Superfly personalizadas, en una presentación metálica dorada, con el Air gigante en uno de sus laterales.

Las zapatillas cuentan, como detalle, con el logo KM, del delantero francés. También aparece un logotipo Nike con dos picos, que hace que se parezca a una M.

Qatar 2022 Kylian Mbappé con sus Nike Air Zoom Mercurial Superfly 9

La casa del swoosh desarrolló una nueva unidad Zoom Air ¾ específica para el fútbol, asentándose en el plato. Su función es proporcionar una sensación más elástica bajo los pies, creado separación cuando más lo necesita.

Como las Adidas de Messi, las Nike de Mbappé tienen tracción multidireccional en cada paso, para que el usuario pueda cambiar de dirección con rapidez y confianza.

Mientras, su tejido suave Flyknit genera seguridad en los pies del astro francés, junto con la tecnología Vaporposite+ en la parte superior, que combina una malla de rejilla con agarre con un forro de primera calidad.

¿Quién será el rey del Mundial de Qatar 2022? Leo Messi y Kylian Mbappé tendrán una labor mayor, jugando no solo por sus selecciones, por sus países: también por sus empresas de zapatillas. Un duelazo de altísimo nivel.