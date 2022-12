Las nuevas colaboraciones de Billie Eilish con Nike ya tienen fecha de lanzamiento: conoce todos los datos

Billie Eilish destaca no solo como cantante y compositora de éxitos como Happier Than Ever y No Time to Die, También lo hace como colaboradora de Nike. Este mes saldrán dos nuevos modelos con las ideas de la artista: los Nike Air Force 1 Low Mushroom y Sequoia.

La norteamericana ha trabajado en moda con Calvin Klein, Siberia Hills y Takashi Murakami, además de Nike. Siempre dejando su huella, un pedacito de su forma de ser.

Nacida en Los Ángeles, California, el 18 de diciembre de 2001, Billie Eilish Pirate Baird O’Connell conquistó siete premios Grammy, destacando por álbum, grabación y canción del año, además de mejor artista nueva.

Es la primera artista femenina en ganar las cuatro categorías generales en la misma edición, siendo la segunda en general, detrás de Christopher Cross. Toda una explosión musical nace de Billie Eilish.

En el pasado, ayudó al diseño de versiones con zapatillas Air Jordan 1 KO, Air Jordan 15 y Air Force 1. Ahora retorna con las Nike Air Force 1, en los modelos Mushroom y Sequoia.

Así son las Nike Air Force 1 de Billie Eilish

Nike Air Force 1 Low Mushroom Billie Eilish

Las construcciones son similares, utilizando cuero y paneles de lona rotos en los laterales, las punteras y los extremos traseros. Cambian los colores, uno marrón y el otro, negro.

La insignia de la firma Blohsh se encuentra en las lengüetas y los cordones, mientras que el apodo y el logo de Nike se ubican en las plantillas de espuma.

Nike Air Force 1 Low Sequoia Billie Eilish

Otro detalle curioso es el de las cajas de las zapatillas, diseñadas con exteriores cremosos, marca compartida y uno de los lemas de Billie Eilish, “Es difícil parar una vez que se comienza”.

Recientemente se conoció tanto la fecha oficial de lanzamiento de las Nike Air Force 1 Low Mushroom y Sequoia de Billie Eilish: el 14 de diciembre próximo, a un precio de 140 dólares. Se esperan tanto en la página oficial de Nike como en tiendas minoristas seleccionadas.