Qatar 2022: Vinicius podría dejar de utilizar zapatillas Nike por este “video de la discordia”

Una de las estrellas nacientes en el firmamento del fútbol, Vinicius Jr., se siente menospreciado por Nike. La molestia del atacante brasileño lo llevaría, incluso, a romper el contrato con la empresa del swoosh luego del Mundial de Qatar 2022.

El diario deportivo español As indica que el delantero del Real Madrid “tiene la decisión tomada desde hace semanas”. Incluso, prefirió utilizar un modelo viejo de zapatillas Mercurial de Nike: su contrato vigente es hasta 2028.

Una de las causas principales es un video publicitario de Nike, de la campaña Our garra is never done.

Compañeros de selección como Richarlison y Rodrygo fueron tomados en cuenta en campañas publicitarias de Nike de cara al mundial, pero Vinicius resultó ignorado.

Mientras que Rodrygo aparece en Our garra is never done, junto con los futbolistas y artistas, Endrick, Leticia Bufoni, Adriana, Mc Jariel, Djonga y Fred, Richarlison se encargó de presentar la camiseta de Brasil para el Mundial de Qatar 2022.

Vinicius firmó su contrato con la casa del swoosh cuando apenas tenía 13 años: ahora, con 22, siente que está para proyectos más grandes.

Vinicius, brillando cada vez más en el fútbol mundial

Nacido como Vinicius José Paixao de Oliveira Junior, el oriundo de Sao Goncalo, Río de Janeiro, es una de las principales piezas de la selección brasileña en el Mundial de Qatar 2022.

Con el triunfo de este lunes ante Corea del Sur 4-1 por octavos de final, Vini suma tres partidos disputados en Qatar 2022, todos como titular. Marcó este lunes y tiene dos asistencias, participando en la elaboración de otros goles.

Qatar 2022 Vinicius Jr., selección de Brasil

Debutó con la Canarinha en 2019, y desde entonces tiene dos goles en 18 apariciones.

Con Real Madrid ya sabe lo que es la gloria, alcanzando la Champions League de la pasada temporada, luego de anotar 4 goles y repartir 6 asistencias en 13 compromisos. En la actual temporada europea tiene 4 goles y una asistencia en 6 duelos.

¿Cuál será el destino de Vinicius en caso de irse de Nike? Es posible que Neymar lo cobije bajo sus alas en Puma, o bien sea su camino Adidas. Tendremos que esperar al desenlace de la nueva novela brasileña.