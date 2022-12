Qatar 2022: Nike, Adidas, Puma... ¿cuáles son las zapatillas más populares en la Copa del Mundo?

Las grandes multinacionales de las zapatillas se pelean por su presencia en los grandes eventos deportivos, como el Mundial de Qatar 2022. Nike, Adidas y Puma, entre otras, buscan que los jugadores más populares calcen sus modelos.

Pero, ¿cuáles son las zapatillas más utilizadas en la Copa del Mundo de 2022?

Históricamente recordemos momentos icónicos que relacionan a astros del fútbol y zapatillas, como Pelé amarrándose sus botines Puma en México 70, o Ronaldo con sus Nike colgadas en el cuello en Francia 1998.

Ahora, solo basta con una buena campaña para enfocar los modelos utilizados por las grandes figuras del fútbol.

En Qatar 2022, ¿cuál es la empresa con más jugadores calzando sus botines?

Qatar 2022 Las empresas más populares de zapatillas (vía The Sun)

El gran ganador es Nike, con un 49.4% de los jugadores, 441 en total, utilizando sus modelos. Le siguen Adidas con un 34.8% (331 futbolistas) y Puma (100 jugadores) con un 12.1%.

Otras empresas tienen un pequeño porcentaje, como Mizuno, New Balance, Under Armour y Pirma, de acuerdo con los datos de The Sun.

Las estrellas y los modelos de zapatillas que utilizan, ¿ganará en Qatar alguien de Nike, Adidas o Puma?

Pero ahora vamos a otro tema: ¿quién será el jugador estrella del campeonato y qué marca utiliza?

Por ejemplo, Leo Messi es figura de Adidas. Que Argentina gane el torneo con él como protagonista potenciará mucho más a la empresa alemana.

Neymar utiliza Puma: de Brasil ganar en Qatar 2022, la compañía se dispararía hasta los cielos.

Qatar 2022 Los modelos más populares de zapatillas (vía The Sun)

El campeón mundial de 2018, el francés Kylian Mbappé, calza modelos Nike, así como Marcus Rashford, jugador de Inglaterra y Cristiano Ronaldo, figura de Portugal.

Ese sería el gran premio de cada empresa de zapatillas deportivas.

¿Y en cuánto a modelos, cuáles son los más populares? De acuerdo con The Sun, el líder es el Nike Mercurial, con 253 futbolistas utilizándolo. Le siguen Adidas X con 164 jugadores y Nike Phantom con 118, Adidas Predator con 82 y Adidas Tempo con 68.