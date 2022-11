New Balance pone fecha de lanzamiento y precio a sus 990v6: prepara tu bolsillo

New Balance 990v6 New Balance 990v6

Tres años después, New Balance lanza una nueva iteración de su icónico 990: es el turno de New Balance 990v6. Para hacerlo, trabajó con el rapero Action Bronson y los atletas estadounidenses Sydney McLaughlin y Travyon Bromell, entre otras figuras, en la campaña de lanzamiento oficial Los corredores no son normales (Runners aren’t normal).

Recordemos que New Balance se enfocó, en el principio de su historia, en satisfacer el mercado de los corredores en Estados Unidos, a principios de los 80. Para el año 1982 comercializó el 990 original, uno de los modelos más populares de su gama.

Ahora llega la sexta versión de la iteración, en su clásico color gris.

Al 990 original le sucedieron el 990v2 (1998), 990v3 (2012), 990v4 (2016) y 990v5 (2019), hasta el que se lanzará a principios de noviembre.

Conozcamos las características principales de las zapatillas New Balance 990v6.

Así son las zapatillas New Balance 990v6

La parte superior de las New Balance 990v6 Grey es de base de malla con superposiciones de gamuza peluda de primera calidad, con varios tonos de gris.

Mientras, varios elementos de la marca New Balance se encuentran en todas las zonas del calzado, con el v6 en rojo en la lengüeta.

Esta silueta destaca porque su unidad de suela es más grande que la de las anteriores. Utiliza una amortiguación ABZORB, con tecnología FuelCell y ENCAP, en su gran suela exterior de goma en la base.

El modelo llegará a la página web de New Balance en tallas para hombres y mujeres, el 4 de noviembre, por un precio de 200 dólares. Así que si quieres tener un par, prepara tu bolsillo.

Es muy posible también que lleguen otras combinaciones de colores para las New Balance 990v6, más allá de la Grey. Estas valdrían cinco dólares menos que la versión base.