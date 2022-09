New Balance 9060 Multi-Color, una explosión de colores creada por Joe Freshgoods

New Balance 9060 Multi-Color New Balance 9060 Multi-Color

Tras un par de creaciones de color pastel, llega una tercera de New Balance 9060 con Joe Freshgoods: es la iteración Multi-Color, una auténtica explosión de colores surgida de la mente del diseñador de Chicago.

Joe Freshgoods se define de una forma peculiar en su página web:

“Estoy loco. Estoy por todos lados. Hago colaboraciones al azar con amigos, suelto topa cuando tengo ganas. No tengo estructura. Odio la estructura. Tengo una tienda, se llama Fat Tiger. Tengo algunas marcas. Este es mi sitio personal para todas las cosas creativas”.

Joe Freshgoods Diseñador norteamericano

Vamos, todo un artista.

Son varias las alianzas establecidas entre Joe Freshgoods y New Balance, entre ellas las Inside Voices y las Conversations Amongst Us, la primera basada en la NB 9060 y la segunda, en la 574. Para septiembre arribaron las iteraciones Cream y Baby Blue.

Ahora es el turno de la New Balance 9060 Multi-Color.

Así son las flamantes zapatillas New Balance 9060 Multi-Color de Joe Freshgoods

Lo más destacado de las New Balance 9060 Multi-Color de Joe Freshgoods es la combinación de colores. Llega en una mezcla de malla y pieles lisas azul claro, verde, rojo, azul marino oscuro, gris y negro, celebrando la diversidad.

Los contornos rojos pintados, como resalta Hypebeast, se extienden a lo largo de las superposiciones del panel, mientras que una lengüeta plateada metálica descansa debajo de los cordones.

New Balance 9060 Multi-Color New Balance 9060 Multi-Color

Entre los detalles adicionales de las New Balance 9060 Multi-Color está un logotipo N estilizado cosido en los lados mediales, con el logotipo clásico en los laterales.

De la misma forma, completa el look las suelas onduladas ABZORB y SBS, decoradas con un dispositivo CR translúcido en el talón.

Aunque aún no hay una fecha específica de la venta de las New Balance 9060 Multi-Color de Joe Freshgoods, sí se conoce el precio de lanzamiento: 150 dólares.