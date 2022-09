Es inevitable ver estas extravagantes zapatillas Nike y no recordar al Grinch, ¿las comprarías?

El Grinch es un duende gruñón creado por el Dr. Seuss en los años 50. Este ser peludo y malencarado ha estado en libros y películas desde entonces, acaparando la atención de sus fanáticos. Cactus Plant Flea Market y Nike se volvieron a aliar para lanzar unas zapatillas Dunk Low muy parecidas a él.

Son las Cactus Plant Flea Market x Nike Dunk Low, disponibles desde este mes.

Ambas empresas ya habían trabajado en unas Dunk Low con incrustaciones de cristal de Swarovski en 2020 y una colección de ropa Go Flea en 2021.

Un año más tarde es el turno de las Cactus Plant Flea Market x Nike Dunk Low, una iteración con una apariencia alocada.

Así son las curiosas Cactus Plant Flea Market x Nike Dunk Low, parecidas al Grinch

Su parte superior es acolchada, con piel de peluche verde (de allí la similitud con el Grinch), jugando con tonalidades oscuras y claras. Sus suelas marrones, similares a la tierra, le dan, en palabras de Hypebeast, una apariencia deconstruida.

Además posee cordones cubiertos de musgo falso, plantillas con gráficos térmicos con anotaciones L y R (izquierda y derecha, para que el usuario no se confunda) y la marca CPFM / Nike en las lengüetas.

Mientras, presenta otros detalles como los parches de ying-yang cosidos debajo de los tobillos, bolsillos de cremallera en las lengüetas para guardar objetos pequeños y lengüetas de nailon en el talón, sobre los arbustos.

Cada par de zapatillas es vendida con una bolsa marrón con cordón con el logotipo estilo ying-yang de Cactus Plant Flea Market y el eslogan Just Do It de Nike.

Las Cactus Plant Flea Market x Nike Dunk Low aún no tienen fecha de lanzamiento, tampoco un precio establecido por parte de Nike, pero nos mantendremos atentos a cualquier novedad al respecto.