Converse dejó su huella con Game of Thrones: las iteraciones Chuck Taylor All Star sobre la serie

Game of Thrones Entre 2011 y 2019, Game of Thrones deleitó a millones de espectadores.

La serie Game of Thrones marcó a toda una legión de fanáticos de las historias de George R.R. Martin, y se espera que su recientemente estrenada precuela, House of the Dragon, logre lo mismo. A propósito de la producción de 2011-19, recordamos la colección de zapatillas Game of Thrones x Chuck Taylor All Star Hi.

Eran cuatro modelos con características similares, tan solo diferenciados por los escudos de las casas en disputa de la serie: Dragon, Direwolf, Stag y Lion.

Game of Thrones x Chuck Taylor All Star Hi Dragon

Mientras el dragón representaba a la Casa Targaryen, el lobo huargo gris lo hacía con la Stark; el venado negro encarnaba a la Casa Baratheon, mientras que el león era el símbolo de la Casa Lannister.

Game of Thrones x Chuck Taylor All Star Hi Direwolf

El estilo de las zapatillas Game of Thrones x Chuck Taylor All Star Hi era el mismo: color predominante negro, cordones blancos, suela vulcanizada y puntera blancas. Los animales representativos de las casas se ubicaban en la zona lateral.

Game of Thrones x Chuck Taylor All Star Hi Stag

El dragón rojo de los Targaryen, el lobo gris de los Stark, el venado negro de los Baratheon y el león rampante dorado de los Lannister, cada uno en un modelo distinto de las frescas y cómodas Converse Chuck Taylor All Star Hi.

Game of Thrones x Chuck Taylor All Star Hi Lion

Aunque los modelos ya no están a la venta, no estaría de más que Converse los pudiera relanzar, o sacara algunos de House of the Dragon, la nueva serie de HBO Max, disponible desde el pasado domingo en la plataforma.

La colección de Adidas sobre Game of Thrones

Recordamos también que Adidas lanzó, en 2019, como parte del cierre de Game of Thrones, una serie de siete zapatillas conmemorativas UltraBoost: las White Walkers, House Targaryen, House Targaryen Dragons, House Stark, Night’s Watch, House Lannister y Iron Throne.

En este link de FayerWayer puedes ver los espectaculares modelos de la colección Adidas x Game of Thrones UltraBoost.