Game of Thrones: Así eran las zapatillas Adidas UltraBoost que fueron furor en 2019

Game of Thrones Logo de Game of Thrones, la serie de 2011-2019. (Liam McBurney - PA Images/PA Images via Getty Images)

Durante ocho temporadas desde 2011, Game of Thrones fue la delicia de los fanáticos: para 2019 llegó su final. Tres años más tarde, HBO abrió las puertas a su precuela, House of the Dragon, disponible desde esta semana en HBO Max. Recordando GoT, recordamos las zapatillas Adidas UltraBoost que se lanzaron para su emisión final.

Adidas x Game of Thrones UltraBoost fue una colección de siete zapatillas representativas de las casas de la serie y de otros personajes.

Los modelos eran espectaculares, sobrios y, como cualquier UltraBoost, una maravilla de la comodidad. Hagamos un repaso por las siete zapatillas de Adidas x Game of Thrones de 2019.

Los siete modelos de Adidas x Game of Thrones UltraBoost de 2019

Game of Thrones x UltraBoost 4.0 White Walkers

Game of Thrones x UltraBoost 4.0 White Walkers Game of Thrones x UltraBoost 4.0 White Walkers

Inspirado en los White Walkers, los famosos antagonistas glaciares, este modelo posee una parte superior Primeknit azul claro, reforzada por una jaula de cordones, talón y guardabarros translúcidos en azul hielo. En la parte posterior, en una etiqueta, se encuentra la frase Winter is Here.

Game of Thrones x Wmns UltraBoost 4.0 House Targaryen

Game of Thrones x Wmns UltraBoost 4.0 House Targaryen Game of Thrones x Wmns UltraBoost 4.0 House Targaryen

La Casa Targaryen es representada en esta iteración, con una parte superior Primeknit blanca basada en la ciudad de Old Valyria. Posee talón Fitcounter y guardabarros, con las tres rayas utilizando detalles metálicos, como la tez clara y el cabello plateado de los Targaryen.

Game of Thrones x UltraBoost 4.0 House Targaryen Dragons

Game of Thrones x UltraBoost 4.0 House Targaryen Dragons Game of Thrones x UltraBoost 4.0 House Targaryen Dragons

Este modelo rinde homenaje a algunas de las creaciones más temibles de las series: los dragones. Su combinación de colores reúne al rojo tipo llama escarlata y naranja en la parte delantera del pie, mientras que la estructura del medio pie y la entresuela Boost están en Core Black.

Game of Thrones x UltraBoost 4.0 House Stark

Game of Thrones x UltraBoost 4.0 House Stark Game of Thrones x UltraBoost 4.0 House Stark

La paleta gris y negra de esta zapatilla representa los colores distintivos de la Casa Stark, con el lema Winter is Coming en la etiqueta de la parte posterior. La parte superior Primeknit y la jaula de las tres rayas de Adidas están respaldadas por una funda interior de vellón, listos para el invierno.

Game of Thrones x UltraBoost 4.0 Night’s Watch

Game of Thrones x UltraBoost 4.0 Night’s Watch Game of Thrones x UltraBoost 4.0 Night’s Watch

La iteración rinde homenaje a los protectores del Muro, la barrera que recorre la frontera norte de los Siete Reinos. La parte superior Primeknit está en blanco y negro, con Take the Black en la etiqueta posterior.

Game of Thrones x Wmns UltraBoost 4.0 House Lannister

Game of Thrones x Wmns UltraBoost 4.0 House Lannister Game of Thrones x Wmns UltraBoost 4.0 House Lannister

La Casa Lannister es representada en esta iteración, con una paleta audaz de rojo y dorado, los colores de la familia. La parte superior Primeknit es similar a un calcetín, con un sistema de jaula en la parte media del pie y amortiguación Boost.

Game of Thrones x Speedfactory AM4GOT Iron Throne

Game of Thrones x Speedfactory AM4GOT Iron Throne Game of Thrones x Speedfactory AM4GOT Iron Throne

Es la zapatilla principal, la que abarca toda la serie Game of Thrones, con un tejido de punto con un gráfico del Trono de Hierro impreso digitalmente, cordones moteados y rayas de Adidas transparentes. El texto For the Throne cruza el talón. Utiliza una entresuela Boost y la suela exterior de goma Stretchweb.

Las imágenes y las descripciones son cortesía GOAT.