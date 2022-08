Marvel: 5 zapatillas clásicas sobre Hulk, hechas por Vans, Adidas y Nike

Los grandes puños verdes se duplican desde esta semana: She-Hulk se estrena este jueves en Disney Plus, con la prima de Hulk, Jennifer Walters, asumiendo el protagonismo. A propósito del hecho, recordamos cinco zapatillas clásicas sobre el gran monstruo verde de Marvel hechas por Vans, Adidas y Nike.

She-Hulk: Defensora de Héroes, se estrena con Tatiana Maslany como Jennifer Walters / She-Hulk y Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk. Todos los episodios se transmitirán los jueves en Disney Plus.

Hulk fue creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1962. La historia cuenta que el doctor Robert Bruce Banner sufrió un accidente al exponerse a rayos gamma, transformándose en un monstruo gigantesco e iracundo, de nombre Hulk.

En su primer número era gris, ya que Lee había querido un color que no sugiriera ningún grupo étnico específico. No obstante, por recomendación del colorista Stan Goldberg, ya que la tecnología de la época no presentaba el color gris claro adecuadamente, se asumió el verde.

Desde entonces, Hulk se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos de Marvel. A continuación, veremos cinco modelos de zapatillas sobre el monstruo, hechas por Vans, Adidas y Nike.

Modelos de zapatillas de Hulk por Vans, Adidas y Nike

Marvel x Classic Slip On Hulk

Este modelo de Vans fue lanzado en 2018, y se caracterizaba por mostrar los enormes dedos del monstruo verde “rompiendo” el esquema de cuadros blancos y negros. Sus suelas eran blancas. Una iteración sencilla y visiblemente cómoda, como las que nos tiene acostumbrado Vans.

Marvel x Stan Smith Hulk

La iteración más reciente sobre el personaje es de 2021, con unas Adidas Stan Smith de cuero negro y detalles verdes con el nombre de Hulk en el lateral y el puño del personaje encima del talón. Nada disruptivas, se asemeja más al Smart Hulk que al increíble hombre que todo lo destrozaba. En la parte posterior de cada zapatilla, debajo del logo de flama de Adidas, dice en rojo: “No es fácil”, y en verde “Ser verde”.

Marvel x Superstar 360 Hulk

Un modelo hecho para niños y jóvenes, las Superstar están hechas en predominante color blanco con la pezuña de camello y sus suelas en verde. En el lateral se muestra una caricatura de Hulk, mientras que la parte interna posee color púrpura, como los pantaloncillos del personaje de Marvel.

Marvel x Response Boost TF LTD Incredible Hulk

El modelo de Adidas no cuenta con elementos distintivos del personaje de Marvel, salvo el color verde y el juego de reflejos como de rayos gamma. Las tres rayas tradicionales del fabricante eran grises, la antesuela blanca y la suela, verde clara.

Air Jordan 2012 Lite Hulk

Nike se unió a la fiesta de Hulk en 2012 con esta iteración de la Air Jordan Lite, un modelo que juega con el verde oscuro y claro en su parte superior, mientras que la antesuela es morada, como los pantaloncillos clásicos del monstruo verde. Sus cordones también son verdes y el Jumpman, ubicado en el lateral cercano al tobillo, está en negro.