Animé en zapatillas: Mauricio Cubillos, un chileno que le pone corazón a las Converse

Un fanático del animé desde pequeño, el chileno Mauricio Cubillos (1984) ha convertido su hobby en arte, y el arte en su trabajo. Hoy es un experto pintor de zapatillas, con las Converse All Star como lienzo, donde ilustra a sus personajes favoritos.

En su cuenta de Instagram mauroartintas pueden verse varias muestras de su labor, con el enfoque en personajes de Dragon Ball, Naruto y otros.

Zapatillas de Mauricio Cubillos Algunas muestras del arte de Mauricio Cubillos en las zapatillas Converse.

“Comencé en el mundo del arte cuando era un niño, aproximadamente a los 4 años”, contó a FayerWayer. “Soy muy fanático de las caricaturas y de la cultura del animé, donde comencé copiando imágenes o cartas de colección”.

Con el paso del tiempo pasó del papel a la tela, modificando su ropa con sus dibujos, y luego a la piel, realizando tatuajes. Hasta llegar a las zapatillas.

Las zapatillas y el arte de Mauricio Cubillos

En 2020, en plena pandemia, Cubillos tuvo su primer cliente para un tatuaje: su padre. Fue estudiando y aprendiendo diversas técnicas, hasta lograr los avances de la actualidad.

Pero luego asumió el arte sobre las zapatillas como su forma de vida. “Comencé a difundir lo que hacia en mis redes sociales y en grupos de fanáticos como yo, donde hubo una excelente llegada y apoyo”, cuenta. “Entonces así fue como inicie a ofrecer mis servicios como pintor, donde tomaba cada desafío para fomentar mi arte y que cada cliente tenga un pedacito de él”.

Mauricio Cubillos El artista chileno se enfoca en las zapatillas Converse para las ilustraciones.

Cubillos explica que prefiere trabajar sobre Converse “por el material de que están hechas”.

“Las pinturas que utilizo son especiales para este tipo de material, tela o lona, además que se pueden lavar sin problemas. A futuro quiero tener otros tipos de pintura para comenzar a hacer diversos tipos de zapatillas, de cuero o cuerina también”.

El método de trabajo del artista

El proceso de trabajo es el siguiente: luego de ser contactado por algún cliente a través de sus redes sociales, recibe las zapatillas y las ideas del arte.

Zapatillas de Mauricio Cubillos Algunas muestras del arte de Mauricio Cubillos en las zapatillas Converse.

“El cliente me cuenta su idea de lo que le gustaría realizar, cuál es su personaje favorito o sus personajes favoritos; junto a él se eligen la imagen base de que personaje le gustaría y el resto es libertad mía, para así dar mi toque único. También hay clientes que me dan totalmente libertad, solo me dicen qué personaje le gustaría que fuera en la zapatilla”.

Dependiendo de la complejidad del trabajo se tarde de uno a dos días.

Zapatillas de Mauricio Cubillos Algunas muestras del arte de Mauricio Cubillos en las zapatillas Converse.

“Comienzo haciendo el boceto del dibujo o dibujo base en las zapatillas sin muchos detalles; luego voy pintando los fondos y detalles de la zapatilla, colores característicos de cada personaje, se hace una previa investigación si no tengo mucho conocimiento de él, y por último se pinta cada personaje, dónde se dan todos los detalles de él”.

Zapatillas de Mauricio Cubillos Algunas muestras del arte de Mauricio Cubillos en las zapatillas Converse.

Es fanático de Marvel y DC, y también de animés como One Piece, Naruto, Slam Dunk, Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba y Shingeki no Kyojin. “Puedo considerarme un fanático de muchas cosas, por eso pienso que puedo llegar a diferente público y tener mucho material para desarrollar mi arte”.