Jordan Aero Flight Hulk Hogan, zapatillas que te llevan directo a la lona

La enérgica figura de Hulk Hogan, con sus bigotes y cabellos rubios, aparte de una calvicie incipiente, se paseó por las lonas de la lucha libre mundial en los 80 y 90. Leyenda absoluta, Hogan contó con sus zapatillas Nike: las Jordan Aero Flight Hulk Hogan.

En 2012, la casa del swoosh lanzó una colección WWF Pack, todas basadas en las Jordan Aero Flight. No solo Hogan fue homenajeado, sino también Randy Savage “Macho Man”, Jake “The Snake” Roberts y The Legion of Doom, entre otros grandes luchadores.

La historia de Hulk Hogan

Nos enfocamos en las de Hogan. Nacido con el nombre de Terry Eugene Bollea en Augusta, Georgia, en 1953, Hulk comenzó su carrera profesional en 1977, firmando por la World Wrestling Federation (WWF, ahora WWE).

Con el boom de la lucha libre en los 80, se convirtió en uno de los grandes ídolos, llegando a aparecer en la película Rocky III (1982) y contando con su propia serie animada, además de otras producciones.

Asumió los nombres de Hollywood Hogan, Hulk Boulder, Hulk Machine, Mr. America, Sterling Golden y The Super Destroyer, pero eternamente será conocido como Hulk Hogan.

El rubio se retiró de los ensogados en 2012, protagonizando luego varias polémicas, demandas y escándalos.

Hulk Hogan (Don Arnold/WireImage)

Desde hace un par de años está en los papeles la realización de un biopic sobre Hogan, con Chris Hemsworth como protagonista. Lo más reciente que se conoció es que la película, a decir del actor que interpreta a Thor en Marvel, “aún está lejos”. “Serán los primeros en saberlo cuando haya novedades”, afirmó.

Así eran las Jordan Aero Flight Hulk Hogan

Las Jordan Aero Flight Hulk Hogan juega con los colores clásicos del luchador, rojo y amarillo, con el amarillo en la parte superior y frontal y la roja en los paneles laterales. El Jumpman, en negro, adorna en el lateral de las zapatillas.

Sus cordones son amarillos, como la lengüeta, mientras que las antesuelas son blancas y las suelas, rojas, siempre con la tecnología Aero Flight.

Las zapatillas del gran ídolo de la WWF pueden encontrarse aún en el portal especializado GOAT.