Snoopy y sus amigos estarán en las zapatillas Converse desde hoy: así puedes comprarlas

Muchos crecimos disfrutando de las tiras cómicas de Snoopy y sus amigos, sin importar el nombre de donde proviniera (Peanuts, Charlie Brown, Carlitos o Rabanitos). Charles Schulz nos hizo soñar y reír con las aventuras de este grupo de niños y su querida mascota. Ahora llegan a las zapatillas Converse.

Converse x Peanuts, la colección de zapatillas de Converse de Snoopy y sus amigos

La colección Peanuts está disponible desde este martes, 24 de marzo, en la página oficial del fabricante de zapatillas, además de tiendas minoristas seleccionadas.

Peanuts x Converse cuenta con varios gráficos temáticos, donde destacan personajes como Snoopy, Woodstock, Charlie Brown, los hermanos Lucy y Linus van Pelt, Schroeder y más.

Llegan para modelos como el Chuck Taylor All Star, Chuck 70 y One Star, y disponibles para niños, jóvenes y adultos.

Para destacar, el Converse Chuck 70 cuenta con un estampado de camuflaje de Woodstock en la superficie.

Mientras, el Converse Chuck Taylor All Star para adultos y niños tiene tanto a Snoopy como Woodstock.

Y el Converse One Star presenta también a ambos personajes.

La personalización Peanuts By You, llevando a Snoopy y sus amigos a tus zapatillas

Sin embargo, la principal sumatoria es la experiencia de personalización Peanuts By You. Gracias a ella, el usuario accede a varios gráficos de personajes de Peanuts, una paleta de colores temática y tiras cómicas para adaptarlos a zapatillas Chuck Taylor All Star y Chuck Taylor All Star DG Slip.

No solo son zapatillas, sino también ropa y otros accesorios con el tema de Snoopy y sus amigos, como un sombrero de pescador reversible y una camiseta con bolsillo de la mascota de Charlie Brown en su casa de perro, con su compañero Woodstock.

A principios de 2022 se lanzó una colaboración Golf Wang de Converse que seguía este tipo de parámetros, en los que los usuarios podían personalizar el modelo según quisieran, a un precio relativamente accesible.

De acuerdo con Hypebeast, los precios alternan entre los 20 dólares y los 100 dólares, y todo se encontrará disponible, como ya se ha dicho, desde este martes en el portal oficial de Converse, en línea y en minoristas selectos.