Astro Boy regresa gracias a BAIT y Reebok: así son las espectaculares zapatillas

BAIT, la popular marca de ropa casual basada en cultura pop, se alió con Reebok para reforzar su colección de un personaje entrañable de la televisión de los 70 y 80: Astro Boy.

Esta semana lanzaron dos modelos de zapatillas Reebok con el querido androide del manga creado por Osamu Tezuka en los años 50. Son modelos Instapump Fury y Club C Stomper.

Reebok Instapump Fury Astro Boy

BAIT ya había lanzado zapatillas del niño-robot volador, pero de la mano de Diadora. También comercializaron otros productos, como camisetas, gorras y chaquetas.

Entre otras marcas comerciales trabajadas por BAIT se encuentran Marvel, Capcom y Disney, además de otras series de anime populares.

Reebok Club C Stomper Astro Boy

Mientras que, como recuerda We Got This Covered: no es la primera vez que Reebok y BAIT colaboran, ya que en 2020 ambas empresas se unieron para producir zapatillas inspiradas en Toy Story, de Disney.

Así son los dos modelos de zapatillas de Astro Boy creados por Reebok y BAIT

El Reebok Instapump Fury Astro Boy tiene como características principales una parte superior de charol negro, cubierta con capas del modelo original del personaje y colores icónicos de la serie de Tezuka.

Reebok Instapump Fury Astro Boy

Además posee detalles que brillan en la oscuridad, y un mango metálico.

Los colores oficiales de este modelo son Core Black, Ftwr White y Glen Green.

Por su parte, el Reebok Club C Stomper es, en palabras de Sneaker Bar Detroit, una versión modificada del Club C que incluye un sistema de velcro Alien Stomper.

Reebok Club C Stomper Astro Boy

Las zapatillas cuentan con una marca compartida y detalles que brillan en la oscuridad. Sus colores oficiales son Chalk - Chalk – Chalk, con detalles azules.

Ambos modelos se encuentran a la venta desde este sábado, tanto en el portal oficial de Reebok como en minoristas selectos. El precio del Reebok Instapump Fury es de 200 dólares, mientras que el del Reebok Club C Stomper es 160.