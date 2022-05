Nike Dunk High Stormtrooper 2.0, lo nuevo del swoosh inspirado en Star Wars

Aunque ya pasó el Star Wars Day, Nike mostró las primeras imágenes de una nueva iteración sobre la saga: las Nike Dunk High Stormtrooper 2.0. Son inspiradas en la creación de George Lucas.

Estas zapatillas cuenta con los colores predominantes de los soldados imperiales, blanco y negro.

En el año 2002 se vendieron unas Nike Dunk High Stormtrooper con un predominante color negro y detalles blancos, incluyendo el swoosh.

Nike Dunk High Stormtrooper 2.0

Seis años más tarde, la empresa del swoosh lanzó las Nike Air Max 1 Stormtrooper, con el color negro como principal y los detalles en blanco, tal y como las Dunk High de 2002. Pasaron catorce años para una nueva zapatilla en homenaje a las tropas.

Aunque la combinación de colores de la edición 2022 evoque a los personajes de Star Wars, según vemos en las primeras imágenes no existen elementos directos de la saga. Ni logo, ni imágenes ni nada más: solo el juego de colores.

Mayores detalles sobre las zapatillas Nike Dunk High Stormtrooper 2.0

Nike Dunk High Stormtrooper 2.0

La base completa del modelo es de cuero con dos tonos de blanco: uno más suave para los dedos, los paneles intermedios y los talones, mientras que el más fuerte en las superposiciones, los ojales y la puntera.

Como explica el portal Nice Kicks, la iteración usa Nike Checks, lengüeta y cordones para imitar el uniforme de la fuerza de combate intergaláctica del Imperio.

Nike Dunk High Stormtrooper 2.0

La suela es totalmente blanca, mientras el swoosh, los cordones y una línea curva decorativa en la parte posterior son negros.

No hay mayores detalles sobre las zapatillas inspiradas en Star Wars, ni siquiera sobre el valor estimado, pero según Nice Kicks se comercializarán a finales de 2022 a través de SNKRS y minoristas seleccionados. Basta mantenerse atentos a las publicaciones de FayerWayer para conocer más, cuando se acerquen los días establecidos.

Preparados para más series del universo Star Wars en 2022

Para este año, Star Wars espera un nuevo impulso a través de las series en Disney Plus. Tras el éxito de The Book of Boba Fett, para el 27 de mayo llegará Obi-Wan Kenobi, y a finales de año sería el turno de la tercera temporada de The Mandalorian.

Mientras, esta semana comenzó la producción de Ahsoka, con Rosario Dawson como protagonista. Estaría también Hayden Christensen como Darth Vader y Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren.