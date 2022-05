Superstar Star Wars New Hobbies, las zapatillas de Adidas inspiradas en Yoda y Darth Vader

Adidas y Star Wars han lanzado, a lo largo de los últimos años, varias colaboraciones, incluyendo algunas de Boba Fett. En 2021 surgió una, pero solo para niños y jóvenes: las Adidas Superstar Star Wars New Hobbies con las imágenes del maestro Yoda y Darth Vader.

“Siente la Fuerza cada vez que te calces estos tenis Adidas Superstar para jóvenes”, destaca la compañía en su página oficial. “Un ícono del baloncesto con más de 50 años de historia, estos zapatos clásicos nunca han rehuido romper las reglas y superar los límites”.

“Realizada en colaboración con Star Wars, esta versión rinde homenaje a esa actitud rebelde con divertidos gráficos que muestran a los personajes de Star Wars probando nuevos pasatiempos. Después de todo, la Fuerza siempre deberíamos usarla para el bien”.

Las Adidas Superstar, nacidas para las canchas de baloncesto en los años 80, cuentan con su tradicional pezuña de camello, su puntera dura.

Pero cuenta con algunos detalles clásicos de la saga creada por George Lucas. Vamos a verlos.

Las características de las Adidas Superstar Star Wars New Hobbies

En cuanto a sus especificaciones técnicas, es de color predominantemente blanco con las tres rayas de Adidas en azul para la zapatilla derecha y escarlata para la izquierda. De corte normal y con cordones blancos, la parte superior es de cuero revestido, teniendo además forro textil.

Su suela es de goma y su plantilla, moldeada.

Lo más resaltante en el modo Star Wars es la presencia de un maestro Yoda levitando en los laterales de las zapatillas, justo al lado de las rayas tradicionales azules, y la de Darth Vader en la que cuenta con las rayas rojas.

El honorable jedi está con su uniforme, cruzado de piernas y con los ojos cerrados, además de las manos en modo de meditación.

Mientras que el sith está dibujando la Estrella de la Muerte. Por el nombre New Hobbies, se juega con hechos alternativos protagonizados por cada personaje.

En la parte posterior de la zapatilla de Yoda está el sello de la Alianza Rebelde, mientras que en la de Vader, la del Imperio.

Sería el regalo ideal para cualquier fanático pequeño o joven de Star Wars, sobre todo en este 4 de mayo, Día de Star Wars (May the Force be with you).