Nike Blazer Mid Washed Denim: el swoosh trae zapatillas de mezclilla

La colección 2022 de verano de Nike Washed Denim suma un modelo Blazer Mid, zapatillas con tela de mezclilla que lucen espectaculares.

Previamente pusieron a la venta las Air Max 90, Nike Dunk High y Nike Air Max 97 Lightwash Denim.

Nike Blazer Mid Washed Denim

El estilo es el mismo: el uso de tela de mezclilla (jeans o vaqueros, según el país) para el sneaker. El resultado final es un calzado fresco para la vista, formidablemente juvenil, hasta ochentoso. El retro llega a los pies.

Las características más destacadas de las nuevas zapatillas lanzadas por Nike

Las Nike Blazer Mid Washed Denim, además de la tela de mezclilla lavada, posee sus swoosh laterales en textura de lona blanca.

En la parte trasera, el símbolo de Nike tiene las mismas características.

Nike Blazer Mid Washed Denim

Mientras, en las etiquetas de la lengüeta, los talones y la plantilla resaltan el color rojo, potencia y fuego en medio de la calma del azul celeste de la mezclilla.

Las suelas de goma tipo Sail son blancas, así como los cordones.

El estilo de los 80 bien representado en las Nike Blazer Mid Washed Denim

En palabras de House of Heat, “visto a menudo en los pies de los rockeros glam-metal de principios de los 80, el Blazer no es ajeno a los lanzamientos inspirados en el Rock and Roll”.

“Cuando se asocia con el lavado de jean favorito de la época, obtienes un lanzamiento que complementa la posición del otro en la cultura de los 80″.

Nike Blazer Mid Washed Denim

Se espera su lanzamiento oficial para las próximas semanas. Por los momentos, no se ha dado a conocer fecha específica ni precio, aunque según GQ podría rondar los 100 euros, poco más de 100 dólares.

Nike debe informar mayores detalles a medida que se acerque más la fecha definitiva de lanzamiento de la serie Washed Denim.