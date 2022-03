Adidas Originals x Star Wars: Te presentamos cuatro modelos de zapatillas inspiradas en Boba Fett

The Book of Boba Fett representó otro nuevo éxito del universo de Star Wars. El arranque de 2022 para Disney Plus con la serie sobre el cazarrecompensas fue formidable, y basándose en esto Adidas ha lanzado cuatro iteraciones en lo que va de año.

Adidas Originals x Star Wars tiene a la venta los modelos Ozelia Boba Fett, Bossk NMD_R1 Spectoo, NMD_R1 Boba Fett Spectoo y Stan Smith Boba Fett.

Protagonizada por Temuera Morrison y con la participación de Ming-Na Wen como Fennec Shand y Pedro Pascal como Din Djarin – The Mandalorian, la serie de Boba Fett está disponible en su totalidad en Disney Plus.

Todas las versiones de las zapatillas se encuentran en el portal oficial de Adidas, y te las presentamos una a una. ¿Cuál es la más atractiva de todas?

Ozelia Boba Fett

Este modelo se basa en la nave espacial de Boba Fett, Ozelia. Con tecnología Adiprene, cuenta con colores marrón y gris, característicos de la nave, además del nombre Ofelia en el cuerpo de la lengüeta y el logo clásico de Adidas en la parte superior de ella. Las tres bandas tradicionales de la empresa están en color marrón oscuro, y la suela y el talón son marrón claros. Precio: 100 dólares.

Bossk NMD_R1 Spectoo

Se inspira en la relación entre Bossk y Boba Fett, entre la amistad y la rivalidad. Estas Adidas Boost son de color amarillo opaco con detalles en negro y blanco, característicos del personaje Bossk. El logo en la lengüeta está inspirado en su traje. Las mediasuelas son las clásicas de las NMD. Precio: 150 dólares.

NMD_R1 Boba Fett Spectoo

El modelo se basa en los colores de la armadura de Boba Fett, negra y verde oscura con detalles rojos, con suelas Adidas Boost. Otro de los detalles es el del número de clon de Boba Fett, el A0050. Precio (en oferta): 105 dólares.

Stan Smith Boba Fett

Las últimas zapatillas lanzadas fueron las Stan Smith Boba Fett, en color celeste grisáceo en su totalidad con la silueta del cazarrecompensas en la lengüeta. Están hechas de materiales reciclados, con estética translúcida en las suelas, dedicadas al prototipo de la figura de acción. Precio: 90 dólares.