Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba presenta su colección de zapatillas que venden en Japón

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es uno de los anime más populares de la historia. Ahora cuenta con una colección de zapatillas que solo se venden en Japón, y para niños y niñas.

Producidas por la empresa nipona Syunsoku, vienen en cuatro diseños:

Kamamon Charcoajiro

Kamamon Charcoajiro: inspiradas en el protagonista, Tanjiro Kamado, un joven luchador y asesino de demonios que cuenta con un control de estilo de respiración incompleto, llamado Respiración del dios de fuego.

Estas zapatillas son de color negro con azul, cordones marrón con negro y antesuelas blancas, con suelas oscuras.

Kamado Mameko

Kamado Mameko: pertenecen al personaje femenino Nezuko Kamado, la hermana mejor de Tanjiro, superviviente del ataque de Muzan Kibutsuji. Posee un carácter dulce y amable que se borra cuando va a la lucha.

Las zapatillas son predominantemente rosa en distintas tonalidades, con un elemento verde fluorescente en la zona de los cordones. Además tiene cierre de velcro en la parte superior.

Gakutsuma Zenitsu

Gakutsuma Zenitsu: estas zapatillas cuentan con los elementos atribuidos a Zenitsu Agatsuma, asesino de demonios con una personalidad cobarde pero que lucha a para estar a la altura de sus compañeros.

El modelo de las zapatillas es negro con detalles naranjas, mientras que las suelas son de color fluorescente.

Inosuke Suihira

Inosuke Suihira: sigue el diseño del personaje Inosuke Hashibira, asesino de demonios y compañero de viaje de Tanjiro, Nezuko y Zenitsu, que posee una personalidad de animal, incluyendo una cabeza de jabalí.

Son zapatillas color azul con elementos del bosque, además que en la zona del tobillo y en la parte superior de la lengüeta posee un pelaje similar al de un animal. Las suelas son color carne, con antesuelas azules.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, su historia

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fue creado por Koyoharu Gotoge como anime en 2016, con su primera publicación realizada el 15 de febrero de ese año.

En 23 volúmenes desarrolló una historia de acción, aventura y fantasía, protagonizada por Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

El anime Kimetsu no Yaiba llegó a Latinoamérica en abril de 2019, con 26 episodios y dos secuelas, una de siete episodios y otra de once. También hubo dos películas, que fueron Kimetsu no Hyaiba: Kyodai no Kizuna y Kimetsu no Yaiba: Mugen Reesha-hen.