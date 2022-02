Puma y Danna Paola presentan las zapatillas Mayze Glow

La marca deportiva Puma y Danna Paola traen todo el poder del brillo de los nuevos Mayze Glow con un look atrevido y vanguardista. La nueva campaña de PUMA es arriesgada y diferente tal y como es el diseño de Mayze Glow, una silueta disruptiva pero con todos los beneficios de un sneaker convencional, más allá de la suela chunky distintiva de este best seller, este calzado cuenta con tecnología TPU en el talón que los hace ser súper cómodos.

Y no podía faltar un detalle que los hace totalmente diferentes: el brillo perlado iridiscente que se encuentra en el formstrip distintivo de la marca.

Esta nueva propuesta de Mayze, trae consigo una colección urbana ideal para una mujer actual y multifacética, un look completo con la colección T7, un clásico de Puma que incluye una clásica chamarra negra y unos flare pants en color negro con detalles en blanco que seguramente le darán ese toque urban chic a tu look.

“She Moves Us”

Este lanzamiento es acompañado por la iniciativa She Moves Us de Puma, la cual está a favor del empoderamiento femenino y destaca a sus principales embajadoras de marca para celebrar a las mujeres que han hecho avanzar la música, el arte, la cultura y el deporte para así inspirar a las mujeres de todo el mundo.

Atrévete a agregar a tu look un toque de brillo con los nuevos Mayze Glow de Puma disponibles a partir del 24 de febrero en PUMA.com, tiendas PUMA, STAX, AMAZON, LIVERPOOL, PALACIO DE HIERRO, DPSTREET, INNVICTUS y TAF con precios que van desde los $1,199.00 pesos mexicanos hasta los $2,399.00 pesos mexicanos. No hay nada como un total look que luzca impecable, fashion y único.