Usuarios de iPhone ya no podrán tener sexting

Apple introducirá en iOS 26 una nueva función de FaceTime que “declara la guerra a los desnudos”: pausará automáticamente la videollamada si detecta que alguien se está desvistiendo, mostrando un mensaje de advertencia y ofreciendo la opción de continuar o finalizar la llamada.

Una mejora de Apple

La función forma parte de las mejoras en la herramienta “Communication Safety” de Apple, diseñada originalmente para proteger a menores, ampliada ahora a FaceTime. Si el sistema detecta desnudez —o indicios de desvestirse—, el audio y video se congelan y aparece en pantalla la comunicación:

“Audio and video are paused because you may be showing something sensitive. If you feel uncomfortable, you should end the call.”

Aunque Apple pretende restringir este mecanismo a cuentas infantiles, pruebas en la beta de iOS 26 revelan que también se activa en cuentas de usuarios adultos, lo que ha generado debate sobre si se trata de un error o una función deliberada.

Apple aclara que el procesamiento de detección ocurre totalmente en el dispositivo, usando inteligencia artificial local, sin que el contenido sea enviado a sus servidores, manteniendo la privacidad y cifrado de extremo a extremo.

¿Se puede desactivar esta función?

Esta medida incluye un control parental configurable: se encuentra en Ajustes > FaceTime > Sensitive Content Warning, permitiendo activarla o desactivarla, y se espera que persista en la versión final de iOS 26, prevista para septiembre junto al lanzamiento del nuevo iPhone.