¿Tu WhatsApp está lento? Así se liberan esos gigas ocultos que te están robando la vida

¿Tu teléfono va más lento que tortuga con resaca? ¿Cada vez que intentas abrir la cámara te sale el temido mensaje de “almacenamiento lleno”? No busques más culpables. El verdadero villano que está secuestrando la memoria de tu smartphone es, con casi total seguridad, ¡tu propio WhatsApp! Sí, esa app que usas para todo es también una aspiradora de gigabytes, llenando tu dispositivo de fotos, videos, audios y GIFs que, seamos sinceros, no volverás a ver en tu vida. Pero no te preocupes, aquí te traemos la solución para liberar tu móvil de esa sobrecarga digital.

La cruel verdad: WhatsApp, el acumulador silencioso

Lo sabemos. Te uniste a mil grupos. Te mandan la foto del perrito, el video del gatito, el meme del día y el audio de tu tía. Y claro, por defecto, WhatsApp lo guarda todo. Cada imagen, cada video, cada audio se descarga automáticamente y se queda ahí, ocupando un espacio precioso en tu almacenamiento. Pasan los meses, y lo que empezó como unos pocos megabytes se convierte en gigabytes y, para cuando te das cuenta, tu teléfono ha engordado tanto que ni siquiera cabe una app nueva.

Whatsapp cambiará el "tiempo de vida" de los chats grupales para usuarios beta de iOS Whatsapp cambiará el "tiempo de vida" de los chats grupales para usuarios beta de iOS (Dreamstime)

Lo peor es que muchos de estos archivos se quedan en carpetas ocultas o en la memoria interna de la app, lejos de tu vista, pero muy presentes a la hora de ralentizar tu móvil. Es como tener un trastero secreto lleno de chatarra digital que no usas para nada, pero que te impide guardar cosas nuevas o que tu casa respire.

Operación “adelgazar WhatsApp”: tu móvil te lo agradecerá

Afortunadamente, no necesitas ser un gurú tecnológico para poner a dieta tu WhatsApp. La app, conscientes de este problema (o quizás para no quedar como los malos de la película), ha incorporado herramientas sencillas para que le hagas una limpieza profunda. Aquí te explicamos cómo hacerlo, paso a paso, para que tu teléfono vuelva a volar:

Desde la propia app (la forma más fácil): Abre WhatsApp y ve a Ajustes (o Configuración en iPhone). Busca la sección de Almacenamiento y datos, y luego selecciona Administrar almacenamiento. ¡Aquí está la magia! Verás un desglose gráfico de cuánto espacio ocupa WhatsApp y, lo que es mejor, una lista de los chats que más archivos pesados tienen. Podrás ver los archivos “Reenviados muchas veces” o los “Más grandes de X MB”. Toca en ellos y ¡a eliminar! Puedes seleccionar múltiples archivos (fotos, videos, etc.) de un chat o de una categoría específica y borrarlos en bloque. Es como tener un control remoto para hacer limpieza.

App WhatsApp (Nicolas Economou/Nicolas Economou via Reuters Con)

Desactivar la descarga automática (prevención es curación): Este es un paso fundamental para que tu WhatsApp no vuelva a engordar. Ve de nuevo a Ajustes > Almacenamiento y datos. Aquí verás la opción Descarga automática de medios. Entra en “Fotos”, “Audios”, “Videos” y “Documentos” y desmarca las opciones de descarga automática para “Datos móviles”, “Wi-Fi” y “En itinerancia”. Así, solo se descargará lo que tú quieras, tocando manualmente cada archivo. Tu galería te lo agradecerá.

Borrar la caché de la app (para los más obsesivos): Si ya has hecho lo anterior y quieres ir un paso más allá, puedes borrar la caché de WhatsApp desde los ajustes de tu teléfono (no desde la app). En Android, ve a Ajustes del teléfono > Aplicaciones > WhatsApp > Almacenamiento y caché y selecciona “Borrar caché”. Esto eliminará archivos temporales que pueden acumularse, pero no tus chats ni archivos importantes. En iPhone, este proceso es más complejo y generalmente implica desinstalar y reinstalar la app (asegúrate de hacer una copia de seguridad antes, ¡siempre!).

Beneficios inmediatos: más espacio, más velocidad, más felicidad

Una vez que hayas purgado tu WhatsApp, notarás la diferencia al instante. Tu teléfono tendrá más espacio para esas fotos y videos nuevos (los que sí quieres guardar), las apps se abrirán más rápido, y la experiencia general de uso será mucho más fluida. No solo habrás liberado gigas, habrás liberado tu paz mental.

Crédito (Nicolas Economou/Nicolas Economou via Reuters Con)

Así que, deja de culpar a tu viejo teléfono o a la actualización del sistema. La mayoría de las veces, el problema de almacenamiento y lentitud está escondido en la acumulación de datos de tus apps favoritas. Con unos cuantos toques, puedes transformar tu lento smartphone en un cohete de nuevo.

