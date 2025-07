¡Se acabó el internet chatarra! Tu celular se conecta a Starlink: la lista de móviles que volarán con el internet satelital

Olvídate de buscar desesperadamente la última barrita de cobertura en medio de la montaña o en la playa remota. Elon Musk y su mega-constelación de satélites Starlink están a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Prepárense, porque a partir del 15 de julio de 2025, una nueva era de conectividad global llega a tus manos. ¡Tu celular podría conectarse directamente al cielo!

La revolución satelital: ¿Cómo tu móvil hablará con Starlink?

La idea suena a ciencia ficción, pero es tan real como tu factura del móvil: en lugar de depender de las antenas terrestres que a menudo no llegan a zonas rurales o remotas, tu smartphone podrá comunicarse directamente con los satélites de Starlink que orbitan la Tierra. Esto significa internet de alta velocidad y baja latencia prácticamente en cualquier lugar del planeta. Imagina enviar ese email urgente desde el Everest, o hacer una videollamada desde el desierto. ¡Se acabó el drama de la “zona sin servicio”!

La clave de esta maravilla es la colaboración entre Starlink y los fabricantes de celulares. No es que tu viejo smartphone de 2018 vaya a despertar un día con superpoderes satelitales. Necesitará un hardware específico, un módem especial y antenas diseñadas para captar esas señales de órbita baja. Piensa en ello como una evolución del 5G, pero con antenas en el espacio. Esta conectividad no está pensada para sustituir tu Wi-Fi de casa o tu plan de datos en la ciudad, sino para ser el salvavidas definitivo cuando te encuentres fuera del alcance de las redes tradicionales. ¡Es la promesa de estar siempre conectado, sin importar dónde te lleve la aventura (o la desgracia de una señal nula)!

Los elegidos: La lista de celulares que tendrán internet directo del espacio

Aquí viene lo que todos estaban esperando: ¿qué modelos serán los pioneros en esta nueva era de conectividad global? Aunque la lista se irá expandiendo con el tiempo, a partir del 15 de julio de 2025, estos son los héroes que te sacarán del apuro en cualquier parte del mundo:

Samsung Galaxy S25 Ultra: El buque insignia de Samsung estará a la vanguardia, preparado para conectarse directamente a Starlink. Si buscas lo más top, esta es tu opción.

Google Pixel 10 Pro: Google no se queda atrás y su Pixel más premium también tendrá la capacidad de hablar con los satélites de Musk, prometiendo una experiencia Android pura y conectada globalmente.

iPhone 17 Pro Max: Apple, como siempre, se suma a las grandes tendencias, y su modelo más potente de 2025 incluirá la tecnología necesaria para el internet satelital. Los fans de la manzana también tendrán su pase al espacio.

OnePlus 13 Pro: La marca conocida por sus "flagship killers" también entra en la partida, ofreciendo una alternativa potente y con conectividad Starlink.

Xiaomi 15 Ultra: El gigante chino no podía faltar en esta carrera tecnológica, y su Ultra modelo será uno de los primeros en ofrecer esta funcionalidad en el mercado asiático y global.

Motorola Edge 60 Ultra: Motorola, apostando fuerte por la innovación, también se sube al carro con su modelo de gama alta, buscando ofrecer conectividad robusta a sus usuarios.

Estos modelos iniciales representan la punta de lanza de una tecnología que, seguramente, se democratizará con el tiempo y llegará a más dispositivos. Pero por ahora, serán estos los que te permitirán decir “adiós” a los puntos ciegos de la señal y mantenerte conectado donde sea que la vida (o Elon Musk) te lleve.

El costo de estar siempre conectado: ¿será para todos?

La conectividad Starlink en celulares es una maravilla tecnológica, pero seamos honestos, no será para todos de inmediato. Los smartphones compatibles serán, en su mayoría, modelos de gama alta, lo que implica un desembolso inicial considerable para tener el dispositivo en tus manos. Además, aunque no se ha detallado el costo de los planes específicos para celulares, es de esperar que el servicio satelital tenga una tarifa premium comparada con los planes de datos terrestres que conocemos. No será la opción más barata, pero para quienes realmente necesitan una conexión ininterrumpida en cualquier lugar (ya sea por emergencias, trabajos en campo que requieren comunicación constante, o simplemente por ser un aventurero extremo que no quiere perderse un solo reel de Instagram), este será un cambio de vida que bien vale la inversión.

La promesa de Starlink es ni más ni menos que eliminar las barreras geográficas para el internet móvil. Imagínate la libertad de estar siempre conectado, desde la cima de una montaña, en medio del océano, o explorando el rincón más recóndito del planeta. Prepara tu billetera, porque el futuro de la conectividad, ese que te permite estar online sin importar dónde estés, llega este 15 de julio. ¡La libertad digital nunca había estado tan cerca!