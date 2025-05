Así son los recién lanzados Motorola Edge 60: una nueva generación cargada de diseño

Y es que esta tendencia de diseño fresco y colores vibrantes llegó para quedarse en Motorola. Su linea Edge lleva algún tiempo encantándonos con más potencia, pero de manera elegante: con un diseño cargado de color. La familia Edge 60 llegó a Chile esta semana, y aquí te tramos un adelanto de estos equipos.

Los integrantes de la nueva generación

La nueva familia edge 60 está integrada por motorola edge 60 pro,motorola edge 60y motorola edge 60 fusion. Con un diseño distintivo, con colores curados por Pantone y materiales diferenciales, integran una pantalla con resolución 1.5k, cámaras con sensor Sony LYTIA™ 700C y toda la inteligencia artificial de moto ai.

La familia edge 60 estrena un diseño quad-curved ultradelgado e ininterrumpido que se puede sujetar durante horas y horas. Sus curvas suaves y agradables al tacto y los nuevos dorsos texturizados ofrecen una sensación distintiva y con diseños, que además se pueden encontrar en colores PANTONE.

Estos smartphones están equipados con los más altos estándares de durabilidad. Ya sea escalando en vacaciones o si se te cae el teléfono camino al trabajo, la certificación MIL-STD-810H protege frente a temperaturas extremas, un 95% de humedad, grandes altitudes y caídas de hasta 1,5 metros.

Los dispositivos también están equipados con el resistente cristal Corning Gorilla Glass 7i y la certificación IP68/IP69, que ofrece el máximo nivel de protección contra el polvo, la suciedad, la arena, el agua a alta presión y la inmersión en agua dulce hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos.

Fotografía de calidad profesional, potenciada por Sony

Para lograr tomas perfectas en todo momento, el motorola edge 60 pro, el motorola edge 60 y el motorola edge 60 fusion combinan capacidades de hardware y software.

Y el software refinado elimina las imprecisiones, por lo que los consumidores sólo tienen que apuntar y disparar para obtener resultados de calidad.

El sistema de cámara principal de 50 MP con el sensor Sony LYTIA™ 700C, disponible en los 3 equipos, crea imágenes más brillantes y vibrantes en todas las condiciones de iluminación. Y los momentos fugaces no saldrán borrosos gracias al sistema OIS y al enfoque omnidireccional de píxeles, que ofrece 32 veces más píxeles de enfoque.

Si quieren encuadrar el horizonte de una ciudad, montañas nevadas o un grupo grande de amigos, el lente ultra gran angular de 50 MP, en el motorola edge 60 pro y el motorola edge 60, es la solución. En el caso del motorola edge 60 fusion, cuenta con una cámara ultra gran angular de 13 MP.

Por su parte, el teleobjetivo de 10 MP del motorola edge 60 pro y edge 60 hace que las fotos lejanas se vean nítidas y detalladas. En el motorola edge 60 pro, los usuarios podrán ver la escena claramente desde 3 veces la distancia con el zoom óptico, y acercarse hasta 50 veces más con el Super Zoom.

El teleobjetivo no se detiene ahí, también ayuda a producir retratos realistas que realzan los rasgos personales. Si desean hacerse una selfie, podrán girar el teléfono y hacerse una foto improvisada con la cámara frontal de 50 MP del motorola edge 60 pro y motorola edge 60, o la cámara frontal de 32 MP del motorola edge 60 fusion.

Más allá del hardware, el motor de mejora automática de fotos (Photo Enhancement Engine) trabaja junto a moto ai para afinar los detalles, reducir el ruido, ofrecer una calidad optimizada.

Y lo mismo ocurre con cada una de las cámaras, que cumplen los criterios de color Pantone Validated™y Pantone SkinTone Validated™ , lo que convierte al motorola edge 60 pro y al motorola edge 60 en los únicos teléfonos candy bar en lograr esta certificación. Ultra-HDR contribuye aún más a un entretenimiento impactante con una mayor gama de colores vivos para disfrute de los usuarios.

Funciones para cámara con IA

Además, cuando los entusiastas de la fotografía estén explorando nuevos contrastes, sujetos o ángulos, podrán lograr su visión en menos tiempo con el motorola edge 60 pro y sus nuevas funciones impulsadas por IA:

Group Shot captura automáticamente varios fotogramas en un segundo, combinándolos a la perfección. Esto garantiza que todo el mundo tenga los ojos abiertos para hacer tomas que se puedan enmarcar.

captura automáticamente varios fotogramas en un segundo, combinándolos a la perfección. Esto garantiza que todo el mundo tenga los ojos abiertos para hacer tomas que se puedan enmarcar. Mejoras en la calidad de video también están disponibles, ofreciendo avances en la exposición, el color, la claridad y el audio.

Interacciones mágicas impulsadas por moto ai

Además de elevar las experiencias con la cámara, moto ai

también está revolucionando las tareas cotidianas, yendo más allá de un asistente tradicional para convertirse en un compañero proactivo e intuitivo. La nueva familia edge 60 ofrecerá el primer conjunto de indicaciones avanzadas de moto ai, ¿Qué me perdí? (Catch me up), Prestar atención (Pay attention) y Guardar esto (Remember this), que han evolucionado gracias a los comentarios de los consumidores.

Estos datos también han ayudado a crear las experiencias más cautivadoras de moto ai hasta la fecha, cambiando la forma en que los usuarios interactúan con el motorola edge 60 pro.

Dentro de las nuevas funcionalidades de moto ai, se destacan Playlist Studio, que permite generar una lista de reproducción basada en lo que están viendo los usuarios en pantalla, e Image Studio, para obtener una imagen, avatar, fondo de pantalla o sticker inspirados sólo en la imaginación, incluida una divertida funcionalidad que permite pasar a imágenes básicos bosquejos.

Por último, los usuarios también pueden aprovechar el ecosistema de dispositivos y utilizar Smart Connect con IA, que se anunció a principios de año. Un simple comando de voz o texto en lenguaje natural, como “muéstrame Fotos en mi TV”, conecta a la perfección el ecosistema de dispositivos de los usuarios, permitiéndoles transmitir una aplicación a una pantalla más grande, acceder a archivos a través de dispositivos, reflejar su teléfono a una PC o tablet, o activar una vista central para multitarea.

Entretenimiento cinematográfico y una batería de gran duración

La familia edge 60 incorpora una pantalla pOLED de 6,7″ de diseño quad-curved, con resolución 1.5k, que es la más brillante y vibrante de Motorola, y que hace el contenido tenga un aspecto realista.

Para complementar estos efectos visuales, los usuarios también podrán disfrutar de una experiencia de sonido envolvente con Dolby Atmos.

La batería más poderosaa

El motorola edge 60 pro ha recibido la Etiqueta de Oro de DXOMARK y ha conseguido la puntuación más alta del mundo en su ranking de baterías de smartphones, lo que demuestra su extraordinario rendimiento tanto en duración como en carga.

Gracias a la enorme batería de 6000mAh con cargador TurboPower™ de 90W incluido dentro de la caja, el motorola edge 60 pro proporciona energía para todo el día en solo seis minutos de carga.

Para disfrutar de la máxima potencia y total libertad, también está disponible la carga inalámbrica de 15W (el cargador inalámbrico se vende por separado). Estas experiencias también están respaldadas por el procesador ultra eficiente MediaTek Dimensity 8350 Extreme.

El motorola edge 60 tampoco se preocupa por la energía. Incorpora una gran batería de 5200mAh y cargador TurboPower™ de 68W, incluido dentro de la caja, que ofrece energía para todo el día en tan solo ocho minutos de carga.

El edge 60 fusion cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 7300. Además, el cargador TurboPower™ de 68W, incluido dentro de la caja, proporciona a los usuarios una batería para todo un día en solo 8 minutos de carga.

Los nuevos motorola edge 60 pro, motorola edge 60 y motorola edge 60 fusion traen una carcasa protectora, cable y cargador incluidos en su caja, sin costo adicional para los usuarios. Cuentan tecnología eSIM + pSIM.

Disponibilidad

El motorola edge 60 está a la venta en Chile desde $499,990 en colores Azul y Verde a través de las Motorola Stores, la tienda en línea oficial, las principales cadenas de retail y operadores del país.

¿Los otros modelos? Motorola edge 60 fusion desde $399,990 en colores Azul, Rosa y Verde.

El motorola edge 60 pro desde $699,990 en colores Gris, Cobalto y Uva.