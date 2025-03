Cómo evitar que las llamadas de SPAM de números desconocidos atormenten tu día a día

Vivimos en una era en la que las llamadas atormentan la paz de los usuarios. No se trata de un intento de comunicación de un amigo, pareja o familiar cercano, son empresas que ofrecen servicios de manera insistente, a pesar de que en anteriores ocasiones ya nos negamos. El SPAM telefónico es un problema que podemos solucionar nosotros mismos.

Empresas de telefonía, encuestas, compañías de televisión por cable y aseguradoras son las principales firmas que invaden nuestro espacio personal ofreciendo un servicio. El problema no es que llamen una vez, sino que te vuelen a contactar el mismo día, incluso cuando ya les dijiste que no, apenas hace unas pocas horas.

Un informe de Hiya, citado por el medio En La Hora, revela que de 28 llamadas en promedio que recibe una persona mensualmente, aproximadamente un 71% son consideradas como no deseadas.

Hay que tomar medidas drásticas

Ante tal situación es necesario tomar medidas drásticas. El identificador de SPAM parece ya no servir de mucho, ya que las llamadas siguen entrando. Y aunque podrías no contestar, ya que te están avisando que es un contacto no deseado, ver el smartphone con la pantalla ocupada resulta una molestia que queremos evitar.

Android tiene una opción, que recomendamos aplicar, ya que los llamados telefónicos son cosa del pasado.

Dentro de la app Teléfono hay tres puntos verticales que te van a ayudar.

Ingresa a ese apartado, presiona “Configuración” y después dirígete a “Números Bloqueados”. En la misma parte superior puedes ejecutar la función “Bloquear llamadas de números desconocidos”, para ponerle fin a tu tortura.

Abajo te dejamos las imágenes con el paso a paso para activar esta función.

Bloquear llamadas de números desconocidos