Esta función exclusiva de WhatsApp+ estará disponible para todos los usuarios

Con el pasar de los años, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones predilectas en cuanto a mensajería se refiere. Han buscado versatilidad dejando de lado sólo el texto para pasar a videos, fotografías y hasta videoconferencias. Una vez logrado lo anterior, ha dado un paso adelante en lo que respecta a la personalización que puede realizar el usuario con toda una serie de actualizaciones que permitirán a los usuarios modificar la apariencia de sus chats y volver a cada uno como único, así como lo reportó el medio especializado en esta aplicación, WABetaInfo.

Hasta ahora, la capacidad de personalización de WhatsApp se limitaba a cambiar el fondo de pantalla de los chats. Sin embargo, con esta nueva actualización, los usuarios pueden sumergirse en un abanico de posibilidades estéticas al seleccionar temas que alteran la apariencia completa de la interfaz de conversación. Esta característica permite a cada persona adaptar la aplicación a sus preferencias individuales, brindando una experiencia más personalizada y atractiva.

Según la cuenta especializada WABetaInfo, esta función ha sido objeto de desarrollo durante varios meses y recientemente comenzó a implementarse para un grupo selecto de usuarios que participaban en la versión beta de WhatsApp. Tras un período de pruebas y ajustes, la función ha sido liberada para todos los usuarios, tanto aquellos que utilizan dispositivos iOS como los que prefieren Android.

Esto necesitas para activarlos

Para activar los nuevos temas en WhatsApp, los usuarios solo necesitan seguir unos sencillos pasos. Primero, deben abrir la aplicación y dirigirse a la sección de “b”. Luego, deben acceder al apartado de “Chats” y pulsar en la opción “Tema predeterminado de chat”. Allí, encontrarán una variedad de diseños disponibles para elegir, además de la posibilidad de cambiar el color de las burbujas de chat y el fondo de pantalla. Una vez seleccionado un tema, los cambios se aplicarán automáticamente en toda la aplicación, a menos que el usuario haya personalizado previamente los fondos de chats individuales.

Si bien la actualización ya ha comenzado a distribuirse, es posible que algunos usuarios no vean la opción de inmediato. WABetaInfo sugiere que si la función no aparece, los usuarios deben esperar 24 horas y, si aún no está disponible, aguardar un poco más, ya que la implementación se está llevando a cabo de manera progresiva.