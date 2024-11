Conoce el nuevo realme C61 | Características de gama alta a un gran precio

El nuevo realme C61 al fin ha aterrizado en México con una potencia y calidad en el dispositivo que lo vuelven apto para cualquier circunstancia por un tiempo que parece ilimitado. Este nuevo integrante de la familia C llega con el objetivo de tener un teléfono celular de grandes características a un precio accesible. Las razones para adquirirlo y que lo vuelven un buen competidor son variadas: Resistencia a caídas, así como al agua y al polvo IP54, procesador de ocho núcleos, taza de refresco de 90 HZ, cámara de 50 megapíxeles y muchas más. Aquí te contamos los detalles de todas ellas.

Conoce un poco más del Realme C61

Pantalla Tamaño de la pantalla: 17,1 cm (6,745 pulg.) Frecuencia de actualización: hasta 90 Hz. Brillo: 450 nits (típ.)/560 nits (HBM) Procesador CPU: ocho núcleos, 2 × A75 a 1,8 GHz, 6 × A55 a 1,8 GHz GPU: Mali-G57 Cámara Principal De 50 MP con IA Foto, vídeo, nocturno, 50 MP, manual, panorámico, retrato, lapso de tiempo, cámara lenta, código QR y Google Lens Vídeo:Compatibilidad con 480p a 30 fps, 720p a 30 fps y 1080p a 30 fps Almacenamiento RAM: RAM dinámica de hasta 6 GB + 6 GB ROM: 128 GB/256 GB Dimensiones y peso Longitud: 167,26 mm. Anchura: 76,67 mm. Grosor ≈ 7,74 mm*. Peso ≈ 188 g* Batería Gran batería de 5000 mAh Sistema Operativo realme UI basado en Android 14 Conexión inalámbrica WiFi 802.11, 5G, Bluetooth 5.4

Entendiendo los detalles

Empecemos por le corazón del dispositivo, el Realme C61 tiene integrado un procesador Unisoc T612, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento que se sienten desde el primer minuto gracias a la fluidez del funcionamiento y el correr de las aplicaciones. Al tener un nuevo celular, todos tenemos esa necesidad de estrenarlo a cuanto antes y es desde el momento del encendido que te das cuenta de su velocidad al transferir archivos y cargar las aplicaciones ligadas a tu cuenta en otros teléfonos móviles.

Cuando decíamos que puede ser resistente a varios escenarios no son meras palabras. Se menciona que este nuevo integrante de la familia Realme se encuentra diseñado para soportar polvo y salpicaduras de agua por lo que pusimos a prueba esta segunda, no sólo en resistencia, misma que cumplió, si no también por su tecnología Smart Touch que asegura usarlo a pesar del contacto al agua en la pantalla. Funcionó en 2 situaciones distintas, usando el teléfono a pesar de tener salpicaduras de agua, reconociendo el tecleo y las zonas donde dábamos click sin confundirse por las salpicaduras y también, en otro caso, a pesar de tener las manos mojadas.

La cámara es algo que a todos importa y uno de los alicientes más importantes a la hora de comprar un nuevo teléfono celular. En este departamento, este nuevo Realme está cubierto. En la cámara principal cuenta con 50 MP que se notan a cada fotografía y además, diversas opciones para ajustarse a cada ocasión. Destacando el modo profesional que destaca por lo intuitivo que llega a ser.

Por otro lado, es importante señalar que al poner a prueba el zoom puede llega a bajar la calidad de las imágenes sobretodo al usar el x10, mostrando una cantidad notable de pixeles en la fotografía. Es hasta el nivel x6 donde aún hay una imagen aceptable en la relación entre cercanía y calidad, pero sin duda no se mantiene la misma clase de imágenes en comparación a la que no tiene zoom. Destacar la existencia de IA para aumentar la fluidez de las imágenes.

En lo que respecta a la cámara frontal, esta es de 8 MP y si bien hay otros dispositivos en el mercado con mayor potencia en este lado, es más que suficiente para competir con otros celulares de esta gama en el mercado e incluso tener selfies de una calidad más que aceptable, apoyado también gracias a un menú de ajustes a la hora de tomar este tipo de fotografías para así adecuarlas a cada situación.

Por último, en algunas de sus cualidades más particulares se encuentra la implementación de AI en diversas funciones, destacando una opción de supresión de ruido en las llamadas que se nota de forma considerable, reduciendo ese sonido ambiente o molesto que hay al salir a la calle y que si bien no eliminó en su totalidad aquellos ruidos extremadamente fuertes, se notaba la disminución de los mismos. Además del modo AI Boost, el cual ayuda a mejorar la fluidez del dispositivo con particular atención en un modo gaming donde se puede ajustar el retraso de juego y la estabilidad de los fotogramas, mismos que se pusieron a prueba con uno tan demandante como Call of Duty Mobile, y sorprendiendo justo con un cambio que si bien no es total, si se podía apreciar una mejora en la calidad de la imagen y la forma en que se desenvolvía la misma.