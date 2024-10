Realme lanza su estrategia de IA | Apuestan por “un nuevo rival en inteligencia artificial” llamado Next AI

Realme ha dado un paso crucial hacia la inteligencia artificial (IA) con el anuncio de una innovadora estrategia de IA. Bajo el título “Nuevo Competidor de la IA”, este evento refuerza la posición sólida de realme como un “caballo negro” en el panorama de la IA, con la ambición de explorar la próxima era de la tecnología.

El evento destacó colaboraciones con gigantes de la industria como Qualcomm y Google. La presentación del GT 7 Pro, un dispositivo de alto rendimiento, anticipa un avance que combina un poder inigualable con innovación de IA de vanguardia. Además, el recién lanzado sistema de interacción UI 6.0 brindará a los usuarios un diseño más dinámico y una experiencia interactiva poderosa, logrando un verdadero Diseño Fluido y una IA sin esfuerzo.

realme GT 7 Pro se posiciona como el flagship en rendimiento de IA

Fiel a su reputación como el “Nuevo Competidor de la IA” de la industria, realme está liderando los avances en IA, al tiempo que prepara el lanzamiento de su esperado modelo insignia, el GT 7 Pro.

Impulsado por la tecnología NEXT AI, el GT 7 Pro representa la eficiencia, la imagen y el juego con IA, llevando la inteligencia de los dispositivos a nuevos niveles. Sus funciones impulsadas por IA transforman la experiencia del usuario, destacando características como la “IA de boceto a imagen”, que convierte bocetos simples en imágenes detalladas, dando vida a la creatividad. Además, la avanzada tecnología de “IA Desenfoque de Movimiento” y “IA Ultra Claridad en Teleobjetivo” garantiza que cada toma, ya sea en movimiento o estática, sea clara. Mientras tanto, la “IA Resolución Super para Juegos” mejora los gráficos hasta 1.5K, ofreciendo una experiencia de juego más inmersiva y fluida, ideal para títulos como PUBG, Genshin Impact y otros.

Con la UI 6.0 inteligente de realme, el GT 7 Pro brinda una experiencia fluida e intuitiva, combinando rendimiento con integración de IA y un diseño fluido. Este dispositivo no es solo un smartphone, sino una ventana hacia el futuro de los buques insignia de rendimiento en IA.

Inspirar, Imaginar, Innovar: Una nueva era con NEXT AI

realme está comprometido a avanzar en la tecnología de IA a través de su nuevo laboratorio NEXT AI, centrado en tres áreas clave: Eficiencia de IA, Imagen con IA y Juegos con IA. Una de las propuestas principales de NEXT AI es inspirar y empoderar la creatividad de las nuevas generaciones. El valor de esta plataforma no radica solo en la tecnología, sino en crear un ecosistema de IA con profundidad y propósito, de largo alcance tanto para realme como para sus usuarios.

A través de potentes herramientas impulsadas por IA, los usuarios pueden expandir los límites de su imaginación y mejorar la eficiencia en el trabajo y la vida diaria. realme invita a todos los usuarios de NEXT AI a compartir sus ideas más creativas dentro de esta plataforma madura, transformando la imaginación en realidad mediante la IA. Con la misión de “Inspirar, imaginar, innovar”, NEXT AI tiene el poder de inspirar un pensamiento audaz, desafiar las convenciones y permitir la innovación en toda la industria de la IA. realme está dando el primer paso en este viaje y continuará siendo un popularizador de la IA. Mirando hacia adelante, a medida que NEXT AI evoluciona, realme promete emocionantes avances en el futuro. Además, lo que todos esperan con ansias es el flagship de rendimiento en IA: el GT 7 Pro, impulsado por el chipset Snapdragon 8 Elite.

Unidos para convertirnos en el nuevo competidor de la IA con Qualcomm y Google.

Las alianzas estratégicas de realme con líderes de la industria como Qualcomm y Google son fundamentales para impulsar la innovación y mejorar la experiencia del usuario mediante la tecnología de IA. Como mencionó Chris Patrick, Vicepresidente Senior de Qualcomm: “Impulsado por el Snapdragon 8 Elite, el GT 7 Pro está destinado a convertirse en una potencia en IA”. La integración del chipset Snapdragon 8 Elite permitirá a realme aprovechar capacidades avanzadas de IA, garantizando un rendimiento fluido y receptivo.

Por otro lado, la colaboración con Google permite a realme aprovechar recursos avanzados de IA en la nube, mejorando aún más la funcionalidad de sus smartphones. Felix Zhao, Director de Ingenieros de Clientes de Google Cloud, afirmó: “Estamos orgullosos de ser socios de realme en este viaje de IA y esperamos más innovaciones”. El uso de la IA basada en la nube promete ser impresionante a medida que se desarrolle esta asociación.