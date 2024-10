Probando el buque de Vivo | Así fue la experiencia de uso del X200 Pro

Desde el primer momento Vivo X200 Pro es un equipo que llama la atención. Un diseño sutil, hermoso y destacable. Si bien, desde un tiempo a la fecha, los smartphones cada vez tienden a parecerse más; el x200 Pro tienes detalles distintivos. A pesar de su tamaño, es increíblemente ligero y cómodo de manejar. Sobre todo, para quienes ya estamos acostumbrados a móviles de más de 6,5 pulgadas. Su ergonomía es un plus, porque a pesar de su gran pantalla, sigue sintiéndose bien en la mano y es fácil de manipular.



La cámara, es su elemento distintivo, no cabe duda. Y ésta ocupa una buena porción de la parte trasera del equipo. Si bien, pensamos en un principio que esto podría desequilibrarlo, no es así, de hecho, la línea de la cámara está diseñada de tal manera que se asemeja a un lente de cámara profesional. Los materiales dan sensación de ser un equipo premium al tacto. Y sí, el diseño es tal que sientes que sostienes un equipo enfocado en la fotografía profesional.



Una caja completa: vital para una buena primera impresión

Otro detalle destacable y que encanta en primera instancia, es que a diferencia de muchos otros fabricantes los cuales eliminan cada vez más accesorios en la box de entrada, Vivo x200 Pro incluye elementos útiles y necesarios como son el adaptador de corriente, el cable cargador, una funda y lámina de protección. Estos detalles se agradecen bastante.

Respecto al uso, no es mucho lo que podemos ahondar en ello, ya que es un equipo de prueba que no está 100% habilitado al uso sin operador chino y tampoco para su uso actual a LATAM. Por lo que los aspectos a destacar son a los que se pudo acceder con los límites impuestos. Las herramientas del equipo son muy intuitivas, especialmente en la cámara.



Cámara, primer acercamiento

Los mini tutoriales integrados, fueron claros y útiles. Así, explicaron cómo y cuándo usar cada modo de fotografía. Permitiendo obtener resultados inmediatos, sin complicaciones y con calidad de fotos notablemente profesionales, sin necesidad de retoques de color o edición.

Las imágenes capturadas muestran colores vivos, detalles nítidos que demuestran la potencia del sistema de cámaras. Más adelante te daremos un review detallado sólo de este aspecto.



Batería

Respecto la batería, si bien el uso no fue el típico de un día común (dado que es un equipo de prueba que no lo tuvimos con todas las app ni red de celular activa), el uso intensivo de la cámara para fotos y videos no afectó significativamente la duración de la batería.

A pesar de la amplia utilización, la batería se mantuvo estable, lo cual es una buena señal, aunque aún falta probarla en condiciones de uso diario con más aplicaciones y funciones habilitadas.

Probamos los equipos desde el día de su lanzamiento en China.

Es importante mencionar que todavía es necesario probar el Vivo X200 Pro en condiciones de uso regular y con aplicaciones locales para evaluar realmente su batería y el rendimiento del sistema operativo, especialmente considerando que OriginOS 5 aún no está optimizado para nuestra región, pero sí lo está el Android 15 que permitirá configurarlo de este modo a través de Play Store, y así conocer el equipo operando directamente con las facilidades entregadas por Android.



Otros detalles a considerar: recordemos que recién se lanzó en China

Sin embargo, por lo visto hasta ahora, especialmente en la cámara, supera con creces las expectativas. Si el equipo rinde igual de bien en su versión final y con todas sus funciones activas en LATAM, incluyendo: la IA, el rendimiento a temperaturas extremas y herramientas innovadoras como el walkie-talkie, estamos ante un dispositivo que, más allá de su cámara, es un todo poderoso.

Otro aspecto importante es que aún no se ha confirmado si este equipo llegará a Latinoamérica. Aunque algunos medios sugieren que no, Vivo no ha hecho un anuncio oficial al respecto. En FayerWayer, tuvimos la oportunidad de probarlo, y muchas de sus características nos permiten evaluarlo positivamente.

Lo que queda en el aire es cómo Vivo abordará el creciente interés de los consumidores latinos que desean este equipo de alta gama en el mercado local. El Vivo X200 Pro podría convertirse en un competidor serio frente a otras marcas de renombre en Occidente, sobre todo si mantiene precios similares a los que tiene en China.



El Vivo X200 Pro no solo cumple con lo prometido, sino que también deja la puerta abierta a nuevas preguntas sobre cómo será su desempeño en Latinoamérica. Su IA y todo lo que vimos en la experiencia de Beijing sugieren que este equipo está repleto de potencial, no solo en términos de fotografía, sino en su rendimiento general. El tiempo dirá si llega a nuestros mercados, pero por ahora, el Vivo X200 Pro es una joya tecnológica que merece ser vista de cerca.