One UI 7 y Android 15 llegan con un panel de control totalmente renovado en Samsung Galaxy

A medida que nos acercamos al lanzamiento de esta nueva versión, la comunidad de usuarios de Samsung se muestra cada vez más emocionada por descubrir todo lo que One UI 7 tiene para ofrecer.

Samsung está a punto de transformar por completo la experiencia de uso de sus dispositivos móviles con la próxima actualización de su capa de personalización, One UI 7, que estará basada en Android 15.

Y es que recientemente, durante la Conferencia para Desarrolladores de Samsung, se revelaron algunos de los cambios más importantes que llegarán con One UI 7. A pesar de que muchos detalles se mantuvieron bajo llave, una serie de filtraciones ha adelantado varios aspectos clave de lo que podemos esperar. Uno de los elementos que más ha llamado la atención es el nuevo panel de control, que sufrirá un cambio radical en su diseño y funcionalidad.

Un diseño más moderno y curvado

El panel de control de One UI 7 será uno de los elementos más afectados por esta renovación. Según una imagen filtrada por Ice Universe, el nuevo panel adoptará un diseño mucho más curvado, siguiendo las líneas estéticas de la serie Galaxy S25, que también apostará por esquinas más redondeadas, incluso en su versión Ultra. Este diseño más suave y fluido contrasta con el aspecto más rectangular de la versión anterior, One UI 6.1.1, que estaba basada en Android 14.

El objetivo detrás de esta transformación no es solo estético, sino que busca mejorar la experiencia de usuario, haciendo que el panel de control sea más fácil de usar, especialmente en los dispositivos más grandes. Los bordes curvados, que ahora se extienden a los accesos rápidos y a las secciones del sistema, buscan ofrecer una interfaz más amigable e intuitiva, permitiendo que el usuario interactúe con mayor comodidad.

Accesos rápidos más eficientes

Uno de los puntos que más destaca del nuevo panel de control es la reorganización de los accesos rápidos. Ahora, el control de medios —que incluye la gestión de la reproducción de música o videos— estará situado justo debajo de los accesos clásicos como el modo avión, Dolby Atmos o el modo no molestar. Esto permitirá tener a mano las funciones más utilizadas, sin necesidad de desplazarse por todo el menú de notificaciones.

Una de las decisiones más interesantes ha sido reducir el espacio que ocupa el control de brillo en el panel, dejando más lugar para nuevos controles como los de volumen o la reproducción multimedia. Esta optimización del espacio responde a una demanda constante de los usuarios: tener todo lo necesario en un solo lugar, sin tener que hacer malabares entre diferentes menús.

Usabilidad en primer plano

Uno de los principales desafíos que enfrenta cualquier fabricante es cómo mejorar la ergonomía de sus dispositivos, especialmente en una era en la que las pantallas son cada vez más grandes. Samsung ha tomado nota de esta necesidad y ha decidido ajustar la disposición de los accesos rápidos en One UI 7. Ahora, estos botones estarán situados más abajo en la pantalla, facilitando su pulsación con una sola mano, algo que resultará especialmente útil en teléfonos de grandes dimensiones como el futuro Galaxy S25 Ultra.

Este enfoque en la ergonomía no solo es un cambio visual, sino una decisión basada en cómo los usuarios interactúan con sus dispositivos. Al hacer que los elementos más importantes estén al alcance del pulgar, Samsung busca mejorar la usabilidad diaria y reducir el tiempo que los usuarios tardan en acceder a las funciones más comunes.

Un cambio de filosofía de diseño

Resulta curioso ver cómo las dos principales marcas de teléfonos móviles, Samsung y Apple, parecen estar adoptando elementos del diseño de su competencia. Mientras que Samsung se inclina por diseños más redondeados, un rasgo característico del iPhone, Apple, por su parte, ha comenzado a introducir características más propias de Android en su ecosistema. Los widgets y el nuevo botón de cámara en el iPhone 16, por ejemplo, son funciones que ya estaban presentes en algunos dispositivos Android desde hace años.

Este acercamiento entre ambos ecosistemas no es casualidad. La competencia entre Samsung y Apple ha llevado a ambas marcas a observar muy de cerca lo que la otra está haciendo bien, lo que a su vez resulta en productos más completos para el usuario final. En el caso de Samsung, este cambio en el diseño busca ofrecer una experiencia visual más moderna, sin perder la funcionalidad que siempre ha sido una de sus fortalezas.

Lo que viene: One UI 7 y la serie Galaxy S25

La expectativa en torno a One UI 7 es grande, y no es para menos. Según informes de GSMArena, esta actualización será lanzada junto con los nuevos Galaxy S25, que verán la luz a mediados de enero de 2024, si todo marcha según lo planeado. Para los usuarios de dispositivos de la serie Galaxy S24, sin embargo, la actualización podría llegar con algo de retraso, lo que podría generar cierta frustración entre quienes esperaban tener One UI 7 desde el primer día.

No obstante, Samsung ha dejado claro que este será un cambio importante, no solo en el aspecto visual, sino también en la experiencia de usuario. Además de la renovación del panel de control, también se espera que otras aplicaciones importantes, como la cámara, reciban actualizaciones que mejoren su funcionalidad y rendimiento. Incluso las animaciones del sistema serán optimizadas para ofrecer una experiencia más fluida y rápida.