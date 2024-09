WhatsApp | Hay una papelera en la app y así la puedes utilizar

En los últimos años, sin duda alguna WhatsApp se ha convertido en una las aplicaciones que más se usan en el mundo, llegando a un punto de ser una extensión de nuestra vida diaria y haciendonos así más fácil la comunicación con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Justo por ello, a cada semana implementan más herramientas que complementan la aplicación que desde hace un tiempo dejó de ser sólo de mensajería instantánea y esta es una que pocos conocen pero puede ser extremadamente útil.

¿Cómo funciona esta herramienta?

Además de permitirnos chatear, realizar llamadas y videollamadas, la app nos brinda la posibilidad de compartir todo tipo de archivos: documentos, fotos, videos y más. Sin embargo, es común que en algún momento todos hayamos lidiado con esos grupos que envían decenas de videos e imágenes o todo tipo de contenido que se acumula en los dispositivos, afectando su rendimiento.

Seguro no sabías que WhatsApp también cuenta con la famosa papelera que encontramos en las aplicaciones de fotografías, lugar donde almacena los archivos eliminados. Aunque esta función no es muy conocida, puede ser una gran aliada para liberar espacio en nuestro teléfono. Si bien es importante mencionar que está exclusiva para dispositivos Android, esta papelera oculta archivos que si bien ya no están visibles en las conversaciones, siguen ocupando un valioso espacio de almacenamiento.

La ubicación exacta de esta carpeta puede variar de acuerdo al modelo de teléfono celular. Sin embargo, en general, los pasos a seguir son sencillos: abrir el administrador de archivos, buscar la carpeta de WhatsApp y de ahí, ya puedes explorar y encontrar todos los archivos que han sido eliminados de la aplicación para así quitarlos de forma definitiva. Liberando así espacio de almacenamiento en el dispositivo de forma que se pueda mejorar el rendimiento.