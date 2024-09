Moto 50 Edge Ultra | El smartphone de Motorola que compite con gracia y elegancia entre los premium del 2024 [FW Labs]

Motorola dice el hola definitivo con su nuevo smartphone Moto 50 Edge Ultra, un teléfono que definitivamente se instala en la competencia de la gama alta, con resultados en fotografía que llaman la atención. Lo llevamos de viaje a Estados Unidos, donde tuvimos la oportunidad de estar ante un paraje espectacular: el Gran Cañón. Este y otros escenarios, fueron espacios perfectos para poner a prueba la cámara y todas las funciones de este nuevo Motorola.

Pero antes de adentrarnos en sus resultados fotográficos, revisaremos las primeras impresiones de este equipo, al observarlo fuera de su caja.

Pantalla curva con propósito

Con una pantalla curva de 6.7 pulgadas, finas terminaciones de aluminio en sus laterales y un acabado trasero que imita madera, revelando sutilmente sus cámaras, este dispositivo no pasa desapercibido. Su diseño lo convierte en tema de conversación cada vez que lo saques del bolsillo.

Motorola - JP Howard

¿La razón? Al colocarlo boca abajo, los laterales de la pantalla quedarán visibles iluminándose de forma distinta según los diferentes tipos de notificaciones.

Motorola - JP Howard

Colores tan reales como tú

Es el primero en el mundo en tener una pantalla Pantoneᵀᴹ Validated, lo que garantiza que los colores mostrados sean exactos a los del mundo real, incluyendo los múltiples tonos de piel. Esta certificación no solo queda en el papel: cada foto tomada es una explosión de color, una característica que lo hace sumamente atractivo para quienes desean saltarse pasos en la edición de color.

Motorola - JP Howard

Sin embargo, puede ser una desventaja para los fotógrafos más puristas, que prefieren lograr resultados similares por su cuenta.

Motorola - JP Howard

Cámara que cumple expectativas

Con cámaras traseras de 64 MP y dos de 50 MP, además de una frontal de 50 MP hacen que el teléfono pueda defenderse. Sin embargo, después de aplicar un zoom de 6x, ya se empiezan a notar algunas imperfecciones. Los videos pueden grabarse en resolución 4K y cuentan con estabilización adaptable, tanto en formato vertical como horizontal, una característica más que bienvenida.

Aquí un video:

Adicionalmente, viene preconfigurado con un modo retrato que ofrece distintos desenfoques de fondo, dándole un toque profesional a tus fotos. ¡Pero recuerden! Si tienen imperfecciones en la piel o rosácea, como en mi caso, utilicen el modo belleza para contrarrestarlas, porque los tonos Pantone del mundo real no perdonan. Por suerte, mi amigo Ramiro posó para mostrar mejor un retrato.

Ramiro - Motorola/JP Howard

Una de las cosas que nos sorprendió del teléfono es su modo nocturno, ya que, por lo general, las imágenes suelen revelar su resultado una vez tomada la foto. No es el caso de Moto. Las fotos se ven impresionantes en la pantalla antes de capturarlas, gracias a la tecnología de ésta. Además, no pide muchos segundos de no mover el teléfono como si lo hacen muchos otros que tienen este modo. Les presento a Sócrates un hermoso perro junto a su dueño Jonathan que posaron para la foto.

Jonathan y Sócrates / JP Howard - Motorola

Imágenes en el Gran Cañón

Pero la verdadera prueba la hicimos con los colores del Gran Cañón, una de las siete maravillas del mundo, donde, según la hora en que lo visites, podrás fotografiar distintos tonos de colores. Los resultados hablan por sí solos. Lamentablemente, hubo un incendio forestal, lo que provocó una ligera neblina que opacaba un poco los verdaderos colores.

JP Howard - Motorola

JP Howard - Motorola

Rendimiento de campeones

Los 16GB de Ram se notan y junto al procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 hacen un combo breaker que permite no solo jugar a cualquier juegos mobile en su máxima calidad, sino también tener muchas pestañas abiertas y aplicaciones funcionando al mismo tiempo. El Moto no se dará ni cuenta. Es un teléfono muy rápido y se aprecia. ¡Ah! Y no olvidemos su sonido Dolby Atmos sonido de calidad sin necesidad de productos de terceros.

Conclusiones

Una gran alternativa para los que buscan rapidez, elegancia a un muy buen precio. Si bien la cámara no es la mejor del mercado en términos de especificaciones, sobresale por los resultados de sus colores vívidos naturales.

Tiene además otras funciones que lo hacen muy atractivo para los que buscan calidad sin complicarse: como escanear documentos y pasarlos a PDF sin necesidad de una aplicación o sacudir el teléfono 2 veces para activar la linterna. Detalles que hacen la diferencia. Sumémosle que tiene una batería de larga duración y el TURBO POWER que permite una carga completa en tan solo 5 minutos.

Un teléfono poderoso, práctico y con un buen rendimiento.

Motorola Edge 50 Ultra