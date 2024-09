¿Vale la pena comprar el último smartphone?

Recientemente, los gigantes tecnológicos han desvelado sus apuestas para conquistar el mercado de smartphones. Google lanzó el Pixel 9, seguido por Apple con su nuevo iPhone 16. A mediados de año, Samsung actualizó sus populares modelos plegables, el Z Flip6 y Z Fold6. No contenta con quedarse atrás, Huawei sorprendió con el Mate XT, un teléfono que puede plegarse en tres partes.

Este tipo de innovaciones se presentan como “revolucionarias”, pero, ¿qué tanto cambian nuestros hábitos o necesidades diarias? A pesar de las mejoras en diseño, cámaras y capacidades de inteligencia artificial, no está claro si estos avances responden a lo que los consumidores realmente buscan.

La misma promesa de siempre: “Este smartphone lo cambiará todo”

Tim Cook, CEO de Apple, asegura que “el iPhone 16 redefinirá lo que un smartphone puede hacer”. Google, por su parte, destaca el diseño “impresionante” del Pixel 9, mientras que Huawei acompaña su lanzamiento con una canción corporativa que, según dicen, refleja “la persecución de los sueños”. Todo esto suena bien, pero la pregunta sigue siendo: ¿de verdad necesitamos que nuestros teléfonos hagan más de lo que ya hacen?

Las nuevas características de IA en estos dispositivos, como el Magic Editor de Google o la integración de tecnología de OpenAI en Siri, prometen hacernos la vida más fácil; no obstante, la mayoría de los usuarios ya saben lo que quieren en un teléfono, y rara vez eso implica funciones de inteligencia artificial avanzadas. ¿Qué es lo que de verdad buscamos en un smartphone? Para muchos, lo más importante sigue siendo la cámara.

El dilema del usuario: ¿mejoras incrementales o puro marketing?

Las mejoras en las cámaras son, sin duda, una estrategia efectiva para atraer a los consumidores. Cada año, los nuevos modelos prometen fotos más nítidas, mejores con poca luz y videos más fluidos. Pero, ¿es esto suficiente para justificar un cambio? Los consumidores están reteniendo sus dispositivos por más tiempo. En 2013, se vendían alrededor de 30 millones de smartphones al año; en 2023, esa cifra se ha reducido a 13,5 millones.

La desaceleración en las ventas no solo se debe a la falta de innovación significativa. El contexto económico actual también juega un papel crucial. En un momento donde el costo de vida sigue aumentando, gastar más de US$ 1.000 en un nuevo dispositivo puede no ser una prioridad para muchas personas. Además, está el costo ambiental: cada teléfono contiene elementos raros y metales preciosos que impactan al planeta.

La creciente tendencia hacia una vida menos digital

Más allá de los factores económicos, hay una tendencia creciente a reducir el uso de smartphones, especialmente entre los jóvenes. Varias escuelas en el Reino Unido están considerando prohibir el uso de estos dispositivos en el aula, y algunas ya han dado el paso. Eton, por ejemplo, ha optado por entregar a sus alumnos teléfonos básicos, a menudo llamados “teléfonos tontos”.

Nova Eden, líder de la campaña Infancia Sin Smartphones, sugiere que es hora de que las empresas desarrollen dispositivos más amigables para los niños, con solo las funciones esenciales como llamadas, mensajes y mapas.

”No estamos en contra de la tecnología, simplemente a favor de una infancia saludable”, dice Eden.

Sin embargo, a pesar de estos movimientos, las compañías parecen seguir apostando por dispositivos cada vez más complejos.

¿Hacia dónde va el mercado de los teléfonos básicos?

Aunque el mercado de los smartphones sigue siendo dominado por las grandes marcas, hay un nicho emergente para los teléfonos básicos o feature phones. HMD, la empresa detrás de Nokia, sigue apostando por este tipo de dispositivos y recientemente lanzó un teléfono temático de Barbie en colaboración con Mattel. Aunque no tiene las funciones avanzadas de un smartphone, muchos ven en estos dispositivos una forma de reducir el tiempo frente a la pantalla sin renunciar a la conectividad básica.

Según CCS Insight, este año se venderán alrededor de 400.000 teléfonos básicos solo en el Reino Unido. Es una cifra pequeña comparada con las ventas de iPhones, pero muestra que hay un mercado para quienes buscan algo más simple. Para muchos padres, estos dispositivos representan una opción atractiva para sus hijos, mientras que para otros, es una forma de desconectarse del frenético ritmo digital.

¿Realmente necesitamos el último smartphone?

Al final del día, la decisión de comprar un nuevo smartphone depende de nuestras necesidades y hábitos. Para algunos, los avances en cámara o IA pueden ser suficientes para justificar el gasto. Para otros, simplemente no vale la pena, especialmente en tiempos donde el ahorro y la sostenibilidad son cada vez más importantes.

Como bien señala Pete Etchells, profesor de psicología y comunicación científica en la Universidad de Bath Spa, es fácil enfocarse en los aspectos negativos de los smartphones, pero también tienen su lado positivo.

“Estos dispositivos nos ofrecen conveniencia, y hay muchas ventajas en su uso”, comenta Etchells.

Dicho esto, la pregunta clave sigue siendo: ¿necesitamos que nuestros teléfonos hagan más de lo que ya hacen? Para algunos, la respuesta es sí. Para otros, puede que sea momento de repensar nuestras prioridades y redescubrir lo esencial en la tecnología.