Esto significa el tener un candado a un lado de tu nombre en Telegram

Algunas conversaciones en Telegram tienen un pequeño candado a un costado y si no los conocías o no sabes como ponerla en tus conversaciones, aquí te lo contamos. Este símbolo no se trata de un error o un problema técnico, indica que se trata de un chat secreto, una función de seguridad que ofrece la aplicación para proteger la privacidad de las conversaciones.

Los chats secretos dentro de esta aplicación utilizan un cifrado de extremo a extremo, lo que significa que solo el emisor y el receptor pueden leer los mensajes. Esta característica los hace ideales para conversaciones sensibles o privadas, ya que garantiza que nadie más, ni siquiera Telegram, pueda acceder a su contenido. Además, los mensajes enviados en chats secretos no se pueden reenviar ni sincronizar en otros dispositivos, lo que proporciona una mayor privacidad.

Si bien la función es muy útil, algunos usuarios prefieren las conversaciones estándar por la gran cantidad de cosas que puedes realizar con esta función. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una vez que se inicia un chat secreto, no es posible eliminarlo y volver a una conversación estándar. Para iniciar una nueva conversación sin cifrado con la misma persona, es necesario comenzar un chat nuevo.

Así puedes tener tu propio chat secreto

Dentro de la aplicación, accede al chat que deseas ponerle el candado.

Pulsa sobre la foto de perfil de tu contacto en la parte superior de la pantalla.

Selecciona la opción “Más opciones” y luego “Empezar un chat secreto”.

¿Cuál es la diferencia entre un chat secreto y uno estándar?

Los principales cambios entre un chat secreto y uno estándar es el nivel de seguridad. Los chats secretos ofrecen una mayor privacidad gracias al cifrado de extremo a extremo y a las restricciones en el reenvío y sincronización de mensajes. Por otro lado, los chats estándar son más flexibles y permiten acceder a las conversaciones desde múltiples dispositivos. La elección entre un tipo de chat y otro dependerá de las necesidades y preferencias de cada usuario.