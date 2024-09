TikTok: usuarios ahora pueden ajustar la cantidad de contenido que ven en función de temas específicos

Originalmente conocida por sus videos cortos de baile y sincronización de labios, TikTok rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural con una amplia gama de contenido que abarca desde la comedia hasta la educación. Su algoritmo altamente afinado ha sido una de las claves de su éxito, permitiendo que el contenido se adapte de manera única a los intereses de cada usuario.

La naturaleza de este algoritmo ha sido motivo de fascinación y especulación, con muchos usuarios sintiendo que la plataforma “lee sus mentes” al mostrarles exactamente lo que desean ver. Este nivel de personalización ha sido, en gran parte, lo que ha diferenciado a TikTok de otras plataformas de redes sociales.

El Algoritmo de TikTok: Un “Caja Negra” con ventanas

El algoritmo de TikTok ha sido descrito a menudo como una “caja negra”, un sistema complejo y opaco que utiliza una gran cantidad de datos de los usuarios para determinar qué videos mostrar. La introducción del control deslizante no solo ofrece a los usuarios un medio para personalizar su experiencia, sino que también proporciona una visión más clara de cómo TikTok categoriza y prioriza el contenido.

Los sistemas de recomendación de contenido, como el de TikTok, son extremadamente complejos y a menudo responden a múltiples factores más allá de las preferencias explícitas de los usuarios.

Un ejemplo comparativo es la función de “no me gusta” en YouTube, que permite a los usuarios indicar que no desean ver más contenido similar.

Las implicaciones de un control personalizado

Con la introducción de una nueva herramienta de control deslizante, los usuarios TikTok ahora pueden ajustar la cantidad de contenido que ven en función de temas como “danza” o “actualidad”.

Si bien algunos usuarios podrían disfrutar de una experiencia más personalizada, otros podrían encontrar que su FYP se vuelve más limitada y menos diversa en términos de contenido. Por otro lado, la capacidad de bloquear o reducir la exposición a ciertos temas podría ayudar a los usuarios a evitar contenido no deseado o potencialmente dañino. Esta herramienta podría ser especialmente útil en situaciones donde el contenido no deseado es difícil de evitar, como en el caso de contenido sensible o desencadenante.

TikTok, al igual que otras plataformas, debe equilibrar estos intereses en competencia. La introducción del control deslizante es un paso hacia la transparencia y la personalización, pero también es un reconocimiento de las limitaciones inherentes de cualquier sistema basado en algoritmos.

A medida que los usuarios comiencen a experimentar con los controles deslizantes, será interesante observar cómo afecta esto al tipo de contenido que se vuelve popular en la plataforma.