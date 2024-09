Qi2: La nueva era de la carga inalámbrica con imanes

Durante años, la mayoría de los dispositivos que ofrecen esta tecnología han seguido el estándar Qi, gestionado por el Wireless Power Consortium (WPC); sin embargo, en 2023, la WPC presentó Qi2, la siguiente generación de este protocolo.

Las expectativas eran altas, ¿pero qué ha pasado con su implementación? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre Qi2 y su lenta adopción.

¿Qué es Qi2?

Qi2 es el nuevo estándar abierto para la carga inalámbrica, que introduce mejoras significativas respecto al estándar original Qi.

Lo más destacado de Qi2 es su “Magnetic Power Profile” (MPP), basado en la tecnología MagSafe de Apple. Esto significa que los dispositivos que llevan la marca Qi2 incorporan un anillo de imanes que asegura una alineación perfecta con los cargadores, lo que permite una carga más rápida y eficiente.

Además, existe otro perfil de carga inalámbrica conocido como “Extended Power Profile” (EPP), que no utiliza imanes y ha causado cierta confusión entre los usuarios. Según Paul Golden, ejecutivo de la Wireless Power Consortium (WPC), los dispositivos que cumplen con la especificación EPP no pueden usar el logo de Qi2 y deben estar claramente etiquetados como no magnéticos.

Compatibilidad y retrocompatibilidad

Uno de los puntos fuertes de Qi2 es su compatibilidad hacia atrás. Esto significa que puedes usar un cargador Qi2 para cargar teléfonos Android antiguos o iPhones con MagSafe; no obstante, la historia no es tan sencilla si intentas cargar un dispositivo Qi2 con un cargador Qi antiguo.

Por ejemplo, el HMD Skyline, el primer teléfono Android certificado con Qi2 no funcionó con varios cargadores Qi antiguos en pruebas recientes, lo que sugiere que la retrocompatibilidad puede no ser tan sólida como se esperaba.

Beneficios de Qi2

La tecnología Qi2 promete varios beneficios sobre su predecesor:

Mayor eficiencia: Los imanes en el perfil MPP aseguran que las bobinas de carga estén perfectamente alineadas, lo que reduce la pérdida de energía y minimiza el calentamiento, un problema común en la carga inalámbrica.

Los imanes en el perfil MPP aseguran que las bobinas de carga estén perfectamente alineadas, lo que reduce la pérdida de energía y minimiza el calentamiento, un problema común en la carga inalámbrica. Carga más rápida: Qi2 permite que los teléfonos certificados se carguen a velocidades de hasta 15 vatios, similar a MagSafe. Aunque otros fabricantes ya ofrecen velocidades de carga inalámbrica más rápidas, estas suelen requerir cargadores específicos.

Qi2 permite que los teléfonos certificados se carguen a velocidades de hasta 15 vatios, similar a MagSafe. Aunque otros fabricantes ya ofrecen velocidades de carga inalámbrica más rápidas, estas suelen requerir cargadores específicos. Compatibilidad ampliada: Cualquier cargador Qi2 puede cargar cualquier dispositivo Qi2, lo que facilita la compra de accesorios. Incluso se espera que pronto puedas comprar fundas con anillos magnéticos para hacer que los teléfonos Qi sin imanes sean compatibles con Qi2.

Cualquier cargador Qi2 puede cargar cualquier dispositivo Qi2, lo que facilita la compra de accesorios. Incluso se espera que pronto puedas comprar fundas con anillos magnéticos para hacer que los teléfonos Qi sin imanes sean compatibles con Qi2. Mejoras adicionales: Qi2 también trae mejoras en la compatibilidad con una gama más amplia de dispositivos (como tabletas y wearables), carga adaptativa que ajusta la potencia según las necesidades del dispositivo, y una mayor seguridad con mejor gestión del calor y detección de objetos extraños.

Un despliegue lento

A pesar de todas estas promesas, la adopción de Qi2 ha sido más lenta de lo esperado. Hasta agosto de 2024, solo un teléfono Android está certificado con Qi2, mientras que grandes jugadores como Google y Samsung aún no han adoptado este estándar en sus últimos modelos.

Lo anterior podría deberse a que los teléfonos suelen tener un ciclo de desarrollo de dos años, lo que podría explicar la demora. La WPC espera que Qi2 se convierta en el estándar universal para la carga inalámbrica, pero por ahora, esa visión parece estar tomando más tiempo en materializarse.

Con Apple ya incluyendo soporte para Qi2 en su gama de iPhone 15, y fabricantes de accesorios como Anker, Belkin y Mophie lanzando cargadores Qi2, el mercado podría estar listo para una oleada de dispositivos compatibles en 2025.