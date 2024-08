Así puedes crear stickers de Whatsapp con IA

El 2024 quedará marcado por el año en el que explotó de forma exponencial el fervor por la Inteligencia Artificial. Meta, al ser una de las empresas líderes de tecnología de esta época no se podía quedar atrás y por eso es que la implementó en sus redes sociales más icónicas como WhatssApp. Con ello, no sólo está incorporada en mensajes, si no que también muchas herramientas extras llegaron, tales como la creación de stickers originales a partir de descripciones textuales.

Así es como funciona

La inteligencia artificial puede parecer como un avance extremadamente complicado pero en verdad, el proceso es bastante sencillo. Sólo necesitas abrir cualquier conversación y dar click en el panel de stickers dentro de ella. Ahí es donde se encuentra una nueva opción llamada “Generar con IA”. Al dar click en este apartado, se abrirá una interfaz donde podrán escribir una descripción detallada de el sticker que desean crear. A partir de esta descripción, la IA generará varias opciones de stickers, las cuales podrán ser personalizadas aún más antes de ser enviadas.

De esta forma es que los usuarios pueden solicitar stickers de prácticamente cualquier cosa que necesiten o sea de su agrado de acuerdo a la conversación. Desde personajes de dibujos animados hasta conceptos abstractos. Sin embargo no es perfecta y por ello, es importante tener en cuenta que la IA puede tener dificultades para interpretar solicitudes muy específicas o que hagan referencia a conceptos muy particulares. Además, existen ciertas restricciones en cuanto al contenido que puede ser generado, como imágenes explícitas o que infrinjan los derechos de autor.

Si bien la función de crear stickers con IA está siendo desplegada de manera gradual a nivel mundial, su disponibilidad puede variar según el dispositivo y la región. Destacando que hasta el momento, únicamente se encuentra disponible en dispositivos Android sin información si llegará a los propiedad de Apple.

De esta forma, la llegada de esta nueva función a WhatsApp marca un hito importante en la integración de la inteligencia artificial en nuestras comunicaciones diarias al ponerla a la facilidad de nuestra mano de una forma bastante intuitiva y accesible. Destacando que la capacidad de crear stickers personalizados abre un mundo de posibilidades para la expresión creativa y la personalización de nuestras conversaciones.