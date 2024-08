Dile adiós a los estafadores de WhatsApp con esta función gratuita

Sin lugar a dudas, en los últimos años WhatsApp se ha posicionado como la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo e incluso, ha tratado de ser parte de otros sectores de la comunicación al integrar diversas herramientas a su aplicación como llamadas o videoconferencias e incluso, Inteligencia Artificial. Una gran cantidad de usuarios implica una gran responsabilidad y por ello, ahora continúa innovando en busca de ofrecer una experiencia de usuario más segura y eficiente. La plataforma propiedad de Meta está desarrollando una nueva función que permitirá a los usuarios bloquear automáticamente los mensajes provenientes de cuentas desconocidas.

Así es como buscan terminar con el spam y las estafas

Esta medida, de acuerdo al portal especializado WABetaInfo, tiene como objetivo principal proteger a los usuarios de spam y estafas, un problema que se ha vuelto más común en meses recientes. Esto lo buscan lograr al establecer un límite en la cantidad de mensajes que pueden recibir de números no guardados en la agenda, evitando que los usuarios sean inundados con mensajes no deseados y así no se comprometa la seguridad de sus dispositivos y datos personales.

Además de mejorar un tema de suma importancia como la privacidad, esta nueva función también buscará impactar de forma positiva en el rendimiento de la aplicación, pues al reducir la cantidad de mensajes no relevantes, WhatsApp funcionará de manera más fluida y eficiente, evitando que el dispositivo se ralentice.

Este sin duda es un paso adelante especialmente en un contexto en el que los ataques de phishing y la propagación de contenido malicioso a través de mensajes que los usuarios reciben día a día son más comunes. Al bloquear automáticamente a las cuentas desconocidas se busca lograr que los ciberdelincuentes puedan llegar a robar los datos personales de los usuarios.

En lo que respecta a la implementación, se espera que esta función esté disponible en una próxima actualización de WhatsApp.