Estos 3 consejos te salvarán de las estafas de WhatsApp

Las estafas mediante WhatsApp, una de las aplicaciones estrella de Meta, están a la orden del día. Sin mencionar el spam que algunas veces puedes llegar a recibir con promociones de diversas empresas. Ante este problema latente en la aplicación, WhatsApp ha compartido toda una serie de consejos clave para que los usuarios puedan distinguir estos problemas y no caer en ese tipo de fraudes.

Por ejemplo, como parte de las recomendaciones comentan que si recibes un mensaje de un número que no conoces y te pide datos personales, o por otro lado te ofrece dinero o te envía enlaces dudosos debes tener cuidado pues existe una gran posibilidad de que sea una estafa. WhatsApp recomienda no responder y bloquear al remitente de inmediato para proteger tu información sensible.

¿Qué medidas tomar en esta situación?

En caso de ser víctima de estas estafas o casos de spam, hay 3 grandes soluciones que recomienda la aplicación:

No responder

La recomendación más importante de WhatsApp es ignorar los mensajes sospechosos, sin siquiera abrirlos. Los ciberdelincuentes suelen esconder malware o enlaces peligrosos en estos mensajes para robar tus datos. Recuerda: si algo te parece extraño, ni lo toques.

Bloquear y reportar

Para mantener una cuenta segura, la principal recomendación es bloquear y reportar a los contactos sospechosos. De esta forma se evitará que te sigan molestando y ayudarás a WhatsApp a detectar estafas. Esta acción la puedes hacer directo de la aplicación, únicamente es necesario abrir el chat que te ha enviado dichos mensajes, pulsar los tres puntos de arriba a la derecha y selecciona ‘Reportar’ o ‘Bloquear’.

Cambia tus configuraciones de privacidad

Puede parecer como una de las cosas en las que nadie piensa a la hora de hablar de WhatsApp pero la privacidad debería ser una de las prioridades. Por ello, los usuarios pueden personalizar quién tiene acceso a su información personal desde la sección de ‘Ajustes’. Allí, es posible controlar quién puede ver su estado en línea, foto de perfil y hasta quién puede agregarlos a grupos.