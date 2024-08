Los iPhone 16 se filtraron por completo a un mes de la presentación, ¿vale la pena gastar más de USD 1.000 en estos dispositivos?

Ya conocemos, de arriba a abajo, todos los detalles de la nueva línea iPhone 16 y iPhone 16 Pro, ¿el problema? Ni si quiera se ha hecho la presentación de estos nuevos modelos celulares e incluso, se especula que el anuncio no sea si no hasta dentro de un mes. Si bien existían notas importantes con respecto a las novedades de estos dispositivos, no se conocían grandes detalles hasta ahora que tuvimos la mayor filtración hasta la fecha mediante un boletín en Bloomberg.

PUBLICIDAD

El conocido corresponsal en jefe para Bloomberg, Mark Gurman, es el responsable en dar a conocer estas filtraciones. Reveló la información mediante una nueva pero sorprendente edición de su boletín en Bloomberg, el medio de comunicación de negocios y mercado: Power On. Destacando que este anuncio oficial podría llegar a darse el 10 de septiembre si es que Apple desea seguir con sus plazos habituales de presentación.

Todas las novedades de pies a cabeza

Si bien ya se habían dado a conocer grandes novedades acerca de estos nuevos modelos que llegaran al mercado gracias a otras filtraciones tales como, el cambio de diseño en los modelos base o el aumento de las pantallas en los modelos Pro, Cuban fue más allá y mencionó todas y cada una de las 5 novedades principales que tendrán los iPhone 16.

En primer lugar, se confirma que todos los modelos incorporarán Apple Intelligence, una avanzada inteligencia artificial que permitirá realizar tareas de manera más personalizada. Además, el Botón de Acción, que debutó en los modelos Pro del año pasado, ahora estará disponible en toda la gama 16, dando así mayor personalización y acceso rápido a funciones para todos los dispositivos.

Sin embargo, los modelos Pro no dejarán de tener novedades exclusivas pues contarán con un nuevo Botón Captura, diseñado específicamente para mejorar la experiencia fotográfica. Mientras que por último, las pantallas de los iPhone 16 Pro serán más grandes y envolventes, gracias a una nueva tecnología de reducción de bordes. Y para finalizar, Apple ha renovado la paleta de colores, con el regreso del elegante oro rosado en los modelos Pro.