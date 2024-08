El siguiente iPhone SE podría contar con Apple Inteligence

Si bien se había excluido a estos modelos en un inicio, la noticia de que Apple Intelligence podría llegar al iPhone SE marca un antes y un después en la estrategia de la compañía. Históricamente, no sólo dejan de ofrecer actualizaciones a varios de sus modelos, si no que también las funciones más avanzadas de Apple reservaban exclusivamente para sus dispositivos de gama alta. Sin embargo, habrá un cambio de 180° que integrará esta potente herramienta en su modelo más económico, Apple estaría abriendo las puertas de la inteligencia artificial a prácticamente todo su público.

Hay dispositivos móviles creados por Apple de precios variados y en el caso particular del iPhone SE, ha sido una opción llamativa para los usuarios que se encuentran en la búsqueda de un dispositivo compacto y asequible, pero con la calidad que sólo ellos ofrecen. Ese menos precio en el mercado es resultado de cambios en su diseño, así como limitaciones en procesador y capacidad en comparación con otros modelos. Sin embargo, esto parece que ya no pasará más pues con la inclusión de Apple Intelligence, la versión SE se transformaría en un dispositivo mucho más versátil y capaz que no estará tan alejado de las versiones de mayor costo.

Gran tecnología al alcance de más usuarios

Además de un impacto directo en los usuarios, la llegada de Apple Intelligence al iPhone SE podría desencadenar una nueva carrera en el mercado de los smartphones en busca de ofrecer una mayor cantidad de opciones en dispositivos pero sobre todo, más herramientas por un costo menor. Si Apple demuestra que es posible ofrecer funciones de inteligencia artificial avanzadas en un dispositivo de gama media, otras marcas se verán obligadas a integrarlas o en su caso extremo, bajar sus precios.

Lo anterior es una gran noticia que beneficiaría a los consumidores, quienes tendrían acceso a una mayor variedad de dispositivos y a un mejor precio. Además, podría acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial en los smartphones, lo que abriría la puerta a nuevas aplicaciones y posibilidades.