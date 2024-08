Samsung abre el paraguas y permite la llegada de su IA a 2 celulares gama media que estaban fuera de la lista

Samsung aprovechó el primer trimestre del 2024 para anunciar su salto hacia la inteligencia artificial en los sistemas operativos de sus celulares y tablets. La entrada a la innovación tecnológica que domina al mundo en principio iba a ser para la gama premium del fabricante surcoreano, pero recientemente dieron a conocer que dos integrantes de la gama media de los Samsung Galaxy A entrarán a la ecuación.

La información específica, proveniente de un reporte publicado en SamMobile, indica que Galaxy AI llegará, además de en los celulares gama alta, en los nuevos íconos de la línea A, los A35 y A55, lanzados entre finales del 2023 y principios del 2024.

El medio antes citado informa que no hay una fecha exacta para la llegada de la inteligencia artificial a estos gama media. Sin embargo dice que podría ser este mes de agosto o a principios de septiembre, ya que vendrían junto con la liberación de la actualización de One UI 6.1.1.

Otro de los ítems que hay que tener en consideración es que “no todas las funciones de inteligencia artificial de Galaxy estarán disponibles para el Galaxy A35 y el Galaxy A55. No hay información sobre qué herramientas de inteligencia artificial estarán disponibles y cuáles no”, reseñaron los expertos de SamMobile.

Un comunicado oficial de la propia gente de Samsung, publicado en marzo de este 2024, informó que la suite de herramientas Galaxy AI, presentada junto a la serie Galaxy S24 en enero de este 2024, estará disponible para una gama más amplia de smartphones y tablets.

A partir de la actualización One UI 6.1, que trae consigo Galaxy AI, llegará primero a los propietarios de cualquier Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5; las tablets Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus y Galaxy Tab S9 Ultra; ahora se suman los nuevos invitados

“Galaxy AI no sólo abre las puertas a una nueva era de la Inteligencia Artificial móvil, sino que también pone el poder de la innovación en manos de los usuarios, permitiéndoles explorar las posibilidades ilimitadas de la tecnología. Y con esta nueva actualización democratizamos el acceso de las personas a las instalaciones que sólo la Inteligencia Artificial puede ofrecer”, dijeron desde el seno de la empresa surcoreana.

Costo cero hasta el 2025

Samsung ha confirmado que, por ahora, la actualización One UI 6.1 y las funciones Galaxy AI serán gratuitas para todos los usuarios hasta finales del año 2025, periodo a partir del cual la compañía, en teoría, comenzaría a cobrar por estas funciones.

En esencia el fabricante está confirmando que aplicaría la misma lógica de reglas que ya habría anunciado para la familia Galaxy S24. Aunque todavía queda pendiente descubrir cuál sería el precio final por las suscripción del servicio con todos los agregados integrado a la plataforma a estas alturas.